Árboles de Navidad en la pared para quienes tienen poco espacio: 10 ideas que amarás

Video Árboles de Navidad negros: anímate a tener una decoración original y elegante

Aunque todavía faltan algunas semanas para Navidad, el espíritu festivo, las tendencias decorativas y los outfits abrigadores ya empiezan a apoderarse de la atmósfera.

Este año, la moda que promete dominar la temporada decembrina son los arbolitos de Navidad en la pared, una gran opción para quienes no tienen mucho espacio y desean adornar su hogar con originalidad.

Niña decorando un árbol de Navidad en la pared Imagen Shutterstock



¿Lo mejor de todo? Pueden adaptarse a cualquier estilo y personalidad, ya sea que busques una alternativa eco friendly o algo más minimalista, hay para todos los gustos y necesidades.

Te mostramos 10 ideas que te servirán de inspiración para decorar tu loft, departamento u oficina con magia y mucho estilo.

#1 Árbol de Navidad en la pared con un toque espiritual

Las mandalas representan la unidad, la armonía y la infinitud del universo. Agrega este hermoso detalle a tu arbolito y llena tu hogar de buena vibra.

Define el contorno con un alambre que tenga figuritas y añade un par de esferas de papel para darle un toque más chic. ¿Te animas?

Árbol de Navidad en la pared decorado con mandalas Imagen Instagram @gaefanova

#2 Arma tu árbol de Navidad en la pared con luces navideñas

Consigue una tira de luces navideñas en color blanco o dorado y llénate de brillo. Busca adornos con aplicaciones de joyería, como diamantes, chaquira o canutillo, las opciones son infinitas.

Para un aspecto más glamuroso, puedes agregar esferas y adornos en color dorado o plateado. Finaliza con una estrella hecha de hilo y cartón; aquí te enseñamos cómo hacerla fácilmente.

Árbol de Navidad en la pared hecho con luces navideñas Imagen Shutterstock

#3 Árbol de Navidad en la pared con adornos en colores pastel

Cuando se trata de reflejar el espíritu navideño, las esferas son una excelente opción. Además de darle un toque sofisticado a tu decoración, logran que el árbol se vea más creativo y cute.

Te sugerimos buscar complementos con diferentes formas y tamaños, así tendrá mayor profundidad y lucirá ostentoso. ¿Ya viste los caballitos? ¡Son hermosos!

Árbol de Navidad en la pared con adornos en colores pastel Imagen Instagram @tattoosbymeri

#4 Dibuja tu árbol de Navidad en la pared

¿No tienes mucho presupuesto? Entonces esta opción es para ti. Consigue un par de gises (tiza) en color verde y café y dibuja tu arbolito navideño en la pared.

Usa una regla y un lápiz para marcar la figura del pino y coloca algunos adornos (o dibújalos, si así lo prefieres). No es necesario que agregues nada más; entre más sencillo, mucho mejor.

Árbol de Navidad dibujado en la pared Imagen Shutterstock

#5 Escarcha (guirnalda) navideña para crear tu árbol de Navidad en la pared

Para armar este arbolito sólo necesitas un par de tiras de escarcha o guirnalda navideña (entre más gruesa, mejor). Agrega algunos adornos sencillos y tendrás una decoración elegante y minimalista.

Árbol de Navidad en la pared hecho con escarcha o guirnalda navideña Imagen Shutterstock

#6 Naturaleza muerta para decorar tu árbol de Navidad en la pared

Este elemento natural es sinónimo de elegancia y modernidad. Opta por adornos con motivos florales y llena tus rincones favoritos de vida y frescura.

Incluso, puedes aprovechar esta gran opción para aromatizar tu casa naturalmente con ramitos de lavanda, romero, menta o hierbabuena.

Árbol de Navidad en la pared decorado con naturaleza muerta Imagen Shutterstock / Shutterstock

#7 Árbol de Navidad en la pared estilo rústico y moderno

¿Amas el estilo rústico y hogareño? Este diseño es para ti. Forma la figura de tu arbolito con ramas de diferentes longitudes y agrega complementos que tengan figuras originales, por ejemplo; un copo de nieve, la cabeza de un reno o un obsequio. Es recomendable hacerlos con madera, papel o hilo cáñamo.

#8 Luces y más luces para este árbol de Navidad en la pared

Una o dos tiras de luces navideñas es todo lo que necesitas para armar este arbolito de Navidad. Puedes hacerlo tan sencillo o elaborado como quieras.

Árboles de Navidad en la pared hechos con tiras de luces navideñas Imagen Shutterstock / Shutterstock

#9 Árbol de Navidad en la pared hecho con fotografías

Convierte tu arbolito en un álbum de memorias y buenos recuerdos. Recopila tus fotografías favoritas e imprímelas en formato polaroid, pégalas sobre la pared y adereza con un par de castañas, listoncitos y luces.

Es un detalle hermoso que te ayudará a recordar todos aquellos momentos en los que fuiste feliz. ¡Owww!

Árbol de Navidad en la pared hecho con fotos Imagen Shutterstock AI

#10 Árbol de Navidad en la pared para los amantes de los libros

Este arbolito navideño es 2x1, ya que puedes usar las repisas para colocar tus libros todo el año y agregar algunos adornos para decorar en Navidad.

Árbol de Navidad en la pared hecho con libros Imagen Shutterstock