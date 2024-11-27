Árboles de Navidad en la pared para quienes tienen poco espacio: 10 ideas que amarás
Si estás ansiosa por poner tus adornos navideños, pero no quieres el tradicional árbol de Navidad, aquí te damos algunas ideas para colocarlo sobre la pared. Se verá precioso y, además, ahorrarás espacio.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Aunque todavía faltan algunas semanas para Navidad, el espíritu festivo, las tendencias decorativas y los outfits abrigadores ya empiezan a apoderarse de la atmósfera.
Este año, la moda que promete dominar la temporada decembrina son los arbolitos de Navidad en la pared, una gran opción para quienes no tienen mucho espacio y desean adornar su hogar con originalidad.
¿Lo mejor de todo? Pueden adaptarse a cualquier estilo y personalidad, ya sea que busques una alternativa eco friendly o algo más minimalista, hay para todos los gustos y necesidades.
Te mostramos 10 ideas que te servirán de inspiración para decorar tu loft, departamento u oficina con magia y mucho estilo.
#1 Árbol de Navidad en la pared con un toque espiritual
Las mandalas representan la unidad, la armonía y la infinitud del universo. Agrega este hermoso detalle a tu arbolito y llena tu hogar de buena vibra.
Define el contorno con un alambre que tenga figuritas y añade un par de esferas de papel para darle un toque más chic. ¿Te animas?
#2 Arma tu árbol de Navidad en la pared con luces navideñas
Consigue una tira de luces navideñas en color blanco o dorado y llénate de brillo. Busca adornos con aplicaciones de joyería, como diamantes, chaquira o canutillo, las opciones son infinitas.
Para un aspecto más glamuroso, puedes agregar esferas y adornos en color dorado o plateado. Finaliza con una estrella hecha de hilo y cartón; aquí te enseñamos cómo hacerla fácilmente.
#3 Árbol de Navidad en la pared con adornos en colores pastel
Cuando se trata de reflejar el espíritu navideño, las esferas son una excelente opción. Además de darle un toque sofisticado a tu decoración, logran que el árbol se vea más creativo y cute.
Te sugerimos buscar complementos con diferentes formas y tamaños, así tendrá mayor profundidad y lucirá ostentoso. ¿Ya viste los caballitos? ¡Son hermosos!
#4 Dibuja tu árbol de Navidad en la pared
¿No tienes mucho presupuesto? Entonces esta opción es para ti. Consigue un par de gises (tiza) en color verde y café y dibuja tu arbolito navideño en la pared.
Usa una regla y un lápiz para marcar la figura del pino y coloca algunos adornos (o dibújalos, si así lo prefieres). No es necesario que agregues nada más; entre más sencillo, mucho mejor.
#5 Escarcha (guirnalda) navideña para crear tu árbol de Navidad en la pared
Para armar este arbolito sólo necesitas un par de tiras de escarcha o guirnalda navideña (entre más gruesa, mejor). Agrega algunos adornos sencillos y tendrás una decoración elegante y minimalista.
#6 Naturaleza muerta para decorar tu árbol de Navidad en la pared
Este elemento natural es sinónimo de elegancia y modernidad. Opta por adornos con motivos florales y llena tus rincones favoritos de vida y frescura.
Incluso, puedes aprovechar esta gran opción para aromatizar tu casa naturalmente con ramitos de lavanda, romero, menta o hierbabuena.
#7 Árbol de Navidad en la pared estilo rústico y moderno
¿Amas el estilo rústico y hogareño? Este diseño es para ti. Forma la figura de tu arbolito con ramas de diferentes longitudes y agrega complementos que tengan figuras originales, por ejemplo; un copo de nieve, la cabeza de un reno o un obsequio. Es recomendable hacerlos con madera, papel o hilo cáñamo.
#8 Luces y más luces para este árbol de Navidad en la pared
Una o dos tiras de luces navideñas es todo lo que necesitas para armar este arbolito de Navidad. Puedes hacerlo tan sencillo o elaborado como quieras.
#9 Árbol de Navidad en la pared hecho con fotografías
Convierte tu arbolito en un álbum de memorias y buenos recuerdos. Recopila tus fotografías favoritas e imprímelas en formato polaroid, pégalas sobre la pared y adereza con un par de castañas, listoncitos y luces.
Es un detalle hermoso que te ayudará a recordar todos aquellos momentos en los que fuiste feliz. ¡Owww!
#10 Árbol de Navidad en la pared para los amantes de los libros
Este arbolito navideño es 2x1, ya que puedes usar las repisas para colocar tus libros todo el año y agregar algunos adornos para decorar en Navidad.
Elige la opción que mejor vaya con tu personalidad y dale una vibra más chic a tu nidito de amor. Anímate a experimentar con otras tendencias y conviértete en la reina de la Navidad.