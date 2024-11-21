Decora tu árbol de Navidad con estas tendencias originales: esferas gigantes, peluches y más

Video Árboles de Navidad negros: anímate a tener una decoración original y elegante

La Navidad 2024 ya está a la vuelta de la esquina y muchas familias ya están pensando en poner su arbolito y decorarlo, además de que en muchos lugares ya podemos ver las nuevas tendencias en esferas, adornos y hasta tipos de árboles navideños, como los de color negro.

¿Cuál es el color para esta Navidad 2024? Tendencias para adornar tu árbol de Navidad

El 2024 viene a reforzar algunas tendencias de árboles navideños del 2023 e introduce nuevos colores, además de aquellos que se mantienen en tendencia. ¿Estás lista para todo lo que viene de moda este año?

#1 Decoración en bloques para tu árbol de Navidad

Divide tu árbol en dos o tres secciones, ya sea horizontal o vertical, y en cada parte coloca adornos y esferas de un solo color.

Árbol de Navidad en dos colores Imagen Instagram @details.cam

Así pueden hacerse árboles bicolores, que dividen exactamente a la mitad de la decoración de un color y otra, aunque también se pueden usar 3 colores en diagonal o colocar toda la decoración de un color y hacer que 'baje' una línea de otro color que lo divida.

Árbol de Navidad en tres colores Imagen Instagram @alexandersanchez

#2 Colores elegantes y sofisticados

Para dar un toque de elegancia al árbol navideño puedes usar adornos en color champán y golden rose, combinándolos con tonos dorados, ocre y blancos.

Árbol de Navidad en tonos dorados y rosas Imagen Instagram @mocachristmas

#3 Árboles navideños nevados

Esta tendencia ya se veía el año pasado, pero ahora se usa más comprar un arbolito que parezca tener nieve sobre sus ramas, lo cual ayudará a lucir más el resto de los adornos.

Además, venden ramas extras para poder hacerlo más tupido o incluso mostrar un efecto como que las ramas salen del árbol.

Árboles de Navidad nevados Imagen Instagram @lo_bonito_se_comparte / Instagram @leroymerlines

#4 Decora tu árbol de Navidad con tonos fríos

Las tonalidades frías vienen con mucha fuerza este año, con esferas color menta, turquesa o azul que se pueden combinar con blanco o plateado.

Árbol de Navidad decoración en tonos fríos Imagen Instagram @decoraeli / Instagram @yai_homedecor_seasonal

#5 Adorna tu árbol de Navidad con elementos infantiles

Cada vez se usa más que la decoración del árbil incluya elementos como muñecos, ya sea navideños como cascanueces, osos polares, duendes, Santa Clauses o muñecos de nieve; así como peluches comunes.

Árbol de Navidad con peluches navideños Imagen Instagram @xmas_by_adriana

Además se han incluido elementos de gran tamaño que simulan paletas de caramelo o dulces. Incluso hay algunas personas que decoran su árbol con muchos colores como amarillo, rosa, verde, azul y morado para evocar gran alegría en estas fiestas.

Árbol de Navidad con paletas gigantes Imagen Instagram @keycreativ

#6 Esferas con nombres para decorar tu árbol de Navidad

Se ha hecho muy popular la tendencia de hacer en madera, ya sea a manera de esferas o letreros, los nombres de los habitantes de la casa y colocarlos en el árbol, para darles un toque más personalizado. También pueden ser esferas comunes, con los nombres impresos.

Esferas con nombres para decorar tu árbol de Navidad Imagen Instagram @ponchogdl

#7 Adornos 'big size' (gigantes) para decorar tu árbol de Navidad

También se usan elementos de gran tamaño como flores (Noche buenas), cascabeles y hasta mariposas. Así mismo, se juega con los tamaños de las esferas para dar más movimiento y dinamismo en el árbol.

Árbol de Navidad con adornos gigantes Imagen Instagram @home_at_threefourfive / Instagram @xmas_by_adriana

#8 Decora tu árbol de Navidad con listones

Los listones y moños también juegan un papel muy importante, sobre todo aquellos rollos que son en red y pueden abrirse, creando nuevas figuras con un sinlímite de diseños posibles.

Decora tu árbol de Navidad con listones Imagen Instagram @paulene_nistal / Instagram @deckyourhomedecor / Instagram @xmas_tree_design

#9 Árboles de Navidad con decoración 'al full' (llenos de adornos)

Llegó la era de los árboles 'atascados' de elementos que casi no dejarían ver las ramas, donde puedes incluirles de todo. Algunas personas agregan muñecos, plumas, juguetes, esferas de diferentes tipos y tamaños, ramas, decoraciones de madera, etc.

Árboles de Navidad llenos de adornos Imagen Instagram @deckyourhomedecor / Instagram @deckyourhomedecor

#10 Lo que nunca pasa de moda

Los colores rojo, blanco y dorado siempre evocan a la Navidad y sin lugar a dudas son emblemáticos de estas fechas, así que irás a la segura si decoras tu árbol navideño con estos tonos.