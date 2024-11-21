Decora tu árbol de Navidad con estas tendencias originales: esferas gigantes, peluches y más
Si no sabes cómo decorar tu árbol de Navidad en este 2024, aquí te damos 10 ideas que están muy en tendencia. ¡Hay para todos los gustos, estilos y presupuestos!
La Navidad 2024 ya está a la vuelta de la esquina y muchas familias ya están pensando en poner su arbolito y decorarlo, además de que en muchos lugares ya podemos ver las nuevas tendencias en esferas, adornos y hasta tipos de árboles navideños, como los de color negro.
¿Cuál es el color para esta Navidad 2024? Tendencias para adornar tu árbol de Navidad
El 2024 viene a reforzar algunas tendencias de árboles navideños del 2023 e introduce nuevos colores, además de aquellos que se mantienen en tendencia. ¿Estás lista para todo lo que viene de moda este año?
#1 Decoración en bloques para tu árbol de Navidad
Divide tu árbol en dos o tres secciones, ya sea horizontal o vertical, y en cada parte coloca adornos y esferas de un solo color.
Así pueden hacerse árboles bicolores, que dividen exactamente a la mitad de la decoración de un color y otra, aunque también se pueden usar 3 colores en diagonal o colocar toda la decoración de un color y hacer que 'baje' una línea de otro color que lo divida.
#2 Colores elegantes y sofisticados
Para dar un toque de elegancia al árbol navideño puedes usar adornos en color champán y golden rose, combinándolos con tonos dorados, ocre y blancos.
#3 Árboles navideños nevados
Esta tendencia ya se veía el año pasado, pero ahora se usa más comprar un arbolito que parezca tener nieve sobre sus ramas, lo cual ayudará a lucir más el resto de los adornos.
Además, venden ramas extras para poder hacerlo más tupido o incluso mostrar un efecto como que las ramas salen del árbol.
#4 Decora tu árbol de Navidad con tonos fríos
Las tonalidades frías vienen con mucha fuerza este año, con esferas color menta, turquesa o azul que se pueden combinar con blanco o plateado.
#5 Adorna tu árbol de Navidad con elementos infantiles
Cada vez se usa más que la decoración del árbil incluya elementos como muñecos, ya sea navideños como cascanueces, osos polares, duendes, Santa Clauses o muñecos de nieve; así como peluches comunes.
Además se han incluido elementos de gran tamaño que simulan paletas de caramelo o dulces. Incluso hay algunas personas que decoran su árbol con muchos colores como amarillo, rosa, verde, azul y morado para evocar gran alegría en estas fiestas.
#6 Esferas con nombres para decorar tu árbol de Navidad
Se ha hecho muy popular la tendencia de hacer en madera, ya sea a manera de esferas o letreros, los nombres de los habitantes de la casa y colocarlos en el árbol, para darles un toque más personalizado. También pueden ser esferas comunes, con los nombres impresos.
#7 Adornos 'big size' (gigantes) para decorar tu árbol de Navidad
También se usan elementos de gran tamaño como flores (Noche buenas), cascabeles y hasta mariposas. Así mismo, se juega con los tamaños de las esferas para dar más movimiento y dinamismo en el árbol.
#8 Decora tu árbol de Navidad con listones
Los listones y moños también juegan un papel muy importante, sobre todo aquellos rollos que son en red y pueden abrirse, creando nuevas figuras con un sinlímite de diseños posibles.
#9 Árboles de Navidad con decoración 'al full' (llenos de adornos)
Llegó la era de los árboles 'atascados' de elementos que casi no dejarían ver las ramas, donde puedes incluirles de todo. Algunas personas agregan muñecos, plumas, juguetes, esferas de diferentes tipos y tamaños, ramas, decoraciones de madera, etc.
#10 Lo que nunca pasa de moda
Los colores rojo, blanco y dorado siempre evocan a la Navidad y sin lugar a dudas son emblemáticos de estas fechas, así que irás a la segura si decoras tu árbol navideño con estos tonos.