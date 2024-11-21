Lifestyle
Árbol de navidad

Decora tu árbol de Navidad con estas tendencias originales: esferas gigantes, peluches y más

Si no sabes cómo decorar tu árbol de Navidad en este 2024, aquí te damos 10 ideas que están muy en tendencia. ¡Hay para todos los gustos, estilos y presupuestos!

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

T3HQV8VPH-U7LUFUY90-82a6e4d2832c-512.jpg
Por:
Tania Caballero.
Video Árboles de Navidad negros: anímate a tener una decoración original y elegante

La Navidad 2024 ya está a la vuelta de la esquina y muchas familias ya están pensando en poner su arbolito y decorarlo, además de que en muchos lugares ya podemos ver las nuevas tendencias en esferas, adornos y hasta tipos de árboles navideños, como los de color negro.

¿Cuál es el color para esta Navidad 2024? Tendencias para adornar tu árbol de Navidad

PUBLICIDAD

El 2024 viene a reforzar algunas tendencias de árboles navideños del 2023 e introduce nuevos colores, además de aquellos que se mantienen en tendencia. ¿Estás lista para todo lo que viene de moda este año?

#1 Decoración en bloques para tu árbol de Navidad

Divide tu árbol en dos o tres secciones, ya sea horizontal o vertical, y en cada parte coloca adornos y esferas de un solo color.

Árbol de Navidad en dos colores
Árbol de Navidad en dos colores
Imagen Instagram @details.cam

Así pueden hacerse árboles bicolores, que dividen exactamente a la mitad de la decoración de un color y otra, aunque también se pueden usar 3 colores en diagonal o colocar toda la decoración de un color y hacer que 'baje' una línea de otro color que lo divida.

Árbol de Navidad en tres colores
Árbol de Navidad en tres colores
Imagen Instagram @alexandersanchez

#2 Colores elegantes y sofisticados

Para dar un toque de elegancia al árbol navideño puedes usar adornos en color champán y golden rose, combinándolos con tonos dorados, ocre y blancos.

Árbol de Navidad en tonos dorados y rosas
Árbol de Navidad en tonos dorados y rosas
Imagen Instagram @mocachristmas

#3 Árboles navideños nevados

Esta tendencia ya se veía el año pasado, pero ahora se usa más comprar un arbolito que parezca tener nieve sobre sus ramas, lo cual ayudará a lucir más el resto de los adornos.

Más sobre Árbol de navidad

¿Cuál es la diferencia entre Nochebuena y Navidad? Aunque parezca, no son lo mismo
2 mins

¿Cuál es la diferencia entre Nochebuena y Navidad? Aunque parezca, no son lo mismo

Estilo de Vida
Los árboles de Navidad negros son perfectos para quienes no les gusta lo convencional
3 mins

Los árboles de Navidad negros son perfectos para quienes no les gusta lo convencional

Estilo de Vida
Árboles de Navidad en la pared para quienes tienen poco espacio: 10 ideas que amarás
4 mins

Árboles de Navidad en la pared para quienes tienen poco espacio: 10 ideas que amarás

Estilo de Vida
Si te gusta decorar de Navidad desde noviembre no eres exagerada, en realidad eres más sociable
1 mins

Si te gusta decorar de Navidad desde noviembre no eres exagerada, en realidad eres más sociable

Estilo de Vida
¿Cuándo se debe poner el árbol de Navidad? Te decimos la fecha exacta, ni antes ni después
2 mins

¿Cuándo se debe poner el árbol de Navidad? Te decimos la fecha exacta, ni antes ni después

Estilo de Vida
Árboles de Navidad negros: anímate a tener una decoración original y elegante
0:51

Árboles de Navidad negros: anímate a tener una decoración original y elegante

Estilo de Vida
Árbol de Navidad: datos curioso que no sabías sobre su historia y significado
0:50

Árbol de Navidad: datos curioso que no sabías sobre su historia y significado

Estilo de Vida

Además, venden ramas extras para poder hacerlo más tupido o incluso mostrar un efecto como que las ramas salen del árbol.

Árboles de Navidad nevados
Árboles de Navidad nevados
Imagen Instagram @lo_bonito_se_comparte / Instagram @leroymerlines

#4 Decora tu árbol de Navidad con tonos fríos

Las tonalidades frías vienen con mucha fuerza este año, con esferas color menta, turquesa o azul que se pueden combinar con blanco o plateado.

Árbol de Navidad decoración en tonos fríos
Árbol de Navidad decoración en tonos fríos
Imagen Instagram @decoraeli / Instagram @yai_homedecor_seasonal

#5 Adorna tu árbol de Navidad con elementos infantiles

Cada vez se usa más que la decoración del árbil incluya elementos como muñecos, ya sea navideños como cascanueces, osos polares, duendes, Santa Clauses o muñecos de nieve; así como peluches comunes.

Árbol de Navidad con peluches navideños
Árbol de Navidad con peluches navideños
Imagen Instagram @xmas_by_adriana

Además se han incluido elementos de gran tamaño que simulan paletas de caramelo o dulces. Incluso hay algunas personas que decoran su árbol con muchos colores como amarillo, rosa, verde, azul y morado para evocar gran alegría en estas fiestas.

Árbol de Navidad con paletas gigantes
Árbol de Navidad con paletas gigantes
Imagen Instagram @keycreativ

#6 Esferas con nombres para decorar tu árbol de Navidad

Se ha hecho muy popular la tendencia de hacer en madera, ya sea a manera de esferas o letreros, los nombres de los habitantes de la casa y colocarlos en el árbol, para darles un toque más personalizado. También pueden ser esferas comunes, con los nombres impresos.

Esferas con nombres para decorar tu árbol de Navidad
Esferas con nombres para decorar tu árbol de Navidad
Imagen Instagram @ponchogdl

#7 Adornos 'big size' (gigantes) para decorar tu árbol de Navidad

También se usan elementos de gran tamaño como flores (Noche buenas), cascabeles y hasta mariposas. Así mismo, se juega con los tamaños de las esferas para dar más movimiento y dinamismo en el árbol.

Árbol de Navidad con adornos gigantes
Árbol de Navidad con adornos gigantes
Imagen Instagram @home_at_threefourfive / Instagram @xmas_by_adriana

#8 Decora tu árbol de Navidad con listones

Los listones y moños también juegan un papel muy importante, sobre todo aquellos rollos que son en red y pueden abrirse, creando nuevas figuras con un sinlímite de diseños posibles.

Decora tu árbol de Navidad con listones
Decora tu árbol de Navidad con listones
Imagen Instagram @paulene_nistal / Instagram @deckyourhomedecor / Instagram @xmas_tree_design

#9 Árboles de Navidad con decoración 'al full' (llenos de adornos)

Llegó la era de los árboles 'atascados' de elementos que casi no dejarían ver las ramas, donde puedes incluirles de todo. Algunas personas agregan muñecos, plumas, juguetes, esferas de diferentes tipos y tamaños, ramas, decoraciones de madera, etc.

Árboles de Navidad llenos de adornos
Árboles de Navidad llenos de adornos
Imagen Instagram @deckyourhomedecor / Instagram @deckyourhomedecor

#10 Lo que nunca pasa de moda

Los colores rojo, blanco y dorado siempre evocan a la Navidad y sin lugar a dudas son emblemáticos de estas fechas, así que irás a la segura si decoras tu árbol navideño con estos tonos.

Árboles de Navidad con adornos rojos, blancos y dorados
Árboles de Navidad con adornos rojos, blancos y dorados
Imagen Instagram @thegrayhome / Instagram @marchena_decor
Relacionados:
Árbol de navidadNavidadárboles de navidadarbol de navidadEstilo de VidaLatin GRAMMY

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Instintos
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD