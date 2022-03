El mundo sin barreras de Rita Moreno

La edición de marzo de Town & Country magazine estaba pensada para reconocer el trabajo de personalidades con carreras largas, que siguen trabajando artística y creativamente. ¡Y cómo no elegir a Rita!, si además de su larga trayectoria, 2021 fue un gran año para ella: Steven Spielberg la llamó para participar en la nueva versión de ' West Side Story', se estrenó el documental sobre su vida ‘Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It’ y, además, la puertorriqueña presentó a ‘Nomadland’ como Mejor Película de los premios Oscar.