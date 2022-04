Selena Gomez celebra haber atendido su salud mental y las recomendaciones de Chica lista

Selena Gómez está por lanzar la plataforma de bienestar mental Wondermind, con la que ofrecerá recursos gratuitos a las personas que se sientan triste, solas, asustadas o ansiosas; es decir, a quienes busquen trabajar con su salud mental.

La actriz y cantante explicó qué significó para ella haber recibido un diagnóstico sobre su propia salud. De la charla que tuvo en Good Morning America, se desprende la frase de la semana:

"Me di cuenta de que era realmente liberador tener la información, saber qué estaba pasando. No me asustó. Empecé a tener una relación conmigo misma, y creo que esa es la mejor parte. Probablemente he sido más feliz que nunca".



La protagonista de 'Only Murders in the Building' señaló que aprender más sobre su salud tuvo un impacto positivo en su vida y señaló que aunque ha sido "realmente maravilloso" el modo en que ha mejorado, su tratamiento "es un trabajo" diario que consiste en ir al terapeuta, leer y dejar pequeñas tarjetas en toda su casa, con recordatorios, mensajes positivos y frases que validen sus sentimientos.

Además dijo ser una "apasionada" de la terapia dialéctico-conductual: "Trato de tomar lo que está pasando y convertirlo en algo hermoso de la mejor manera que puedo".

La intérprete lanzará Wondermind junto con la emprendedora Daniella Pierson y con su madre, Mandy Teefey.

Puedes encontrar la entrevista aquí.

Qué cosas cool están pasando en el mundo de la moda

¿Qué pasa cuando Kim Kardashian lanza una nueva línea de SKIMS a la que llama 'Fits Everybody'? Recluta a los ángeles que desfilaron durante años con Victoria's Secret, y que "fueron despedidos" en 2021, cuando la marca hizo público que trabajaría en una nueva imagen, con el apoyo de otras mujeres, que fueron calificadas como "exitosas, empoderadas y diversas".

Candice Swanepoel (33 años), Tyra Banks (48), Heidi Klum (48) y Alessandra Ambrosio (40) aparecieron en las primeras imágenes de la campaña, que fueron dadas a conocer esta semana. Las súpermodelos posaron usando lencería en colores nude y marrón, cuando se colocaron frente a un fondo blanco.

Kim no pudo contenerse y se unió a la foto: "Está bien, se suponía que no debía estar en esta campaña de @SKIMS, pero me detuve y salté porque era demasiado icónica. Presentamos a Tyra, Heidi, Alessandra y Candice con nuestra colección exclusiva SKIMS Fits Everybody”, escribió en Instagram.

En otras imágenes, la alemana Heidi Klum usó una tanga negra y un bralette confeccionado con tela elástica. Candice llevó una camiseta y tanga, Tyra Banks un sujetador y bragas y Alessandra un bodysuit de cuello alto.

Kim lanza esta nueva campaña a pocos días del estreno de 'The Kardashians', que llegará a Hulu el próximo 14 de abril.

1 Bálsamo Laneige Precio: $22.00 Máscara de labios que ofrece una hidratación intensa. Funciona con la tecnología Moisture Wrap y la fórmula Berry Mix Complex. Debe usarse durante la noche. El editor opina: Hay quienes sufren de labios secos en el otoño y durante la temporada invernal, pero hay quienes debemos enfrentarnos a la falta de humectación durante todo el año. Con este bálsamo labial eso se acabó. Basta con usarlo una vez para notar unos labios suaves y húmedos.



Aunque se podría pensar que la humectación es resultado de un producto viscoso, la verdad es que no es pegajoso ni tiene la textura de productos como la vaselina.



¿Otra razón para comprarlo? Es el favorito de una larga lista de celebridades como Sydney Sweeney, Kendall Jenner, Iman, Kaia Gerber, Sara Sampaio, Brooke Shields y Sharon Stone. Mascarilla nocturna para labios Laneige. Precio: $22 Amazon

2 Reebok x The Jetsons conoce a The Flintstones $100.00



Estarán a la venta a partir de este viernes 8 de abril. Las familias más icónicas de los años 80 volvieron, en forma de ropa y calzado. Los seguidores de Pedro, Vilma, Pablo, Betty, Pebbles y Bam Bam y de Súper, Ultra, Lucero, Cometín, Robotina y Astro ahora podrán llevar zapatos deportivos y camisetas inspirados en sus personajes favoritos, gracias a la colección Reebok x The Jetsons & Flintstones Estarán a la venta a partir de este viernes 8 de abril. El editor opina: Diez pares de calzado, 5 camisetas, leggings cortos y largos y una camisa de entrenamiento forman parte de la colección que Reebok puso a la venta a partir de hoy.



Hay un par de tenis diseñados con base en las personalidades de los jefes de cada familia.



El modelo Classic Leather, inspirado en Pedro Picapiedra, es el diseño original en blanco, con aplicaciones de la icónica vestimenta de Pedro en la lengüeta y en el talón, en los que también aparece la mascota de la familia 'Dientes de sable'.



El Classic Leather Legacy AZ, inspirado en Súper Sónico incluye detalles de cohetes espaciales, acentos metálicos en tornasol, interruptores de encendido y apagado, relámpagos, etc.



Cada personaje tiene su propio calzado, así que hay mucho de dónde elegir. The Flintstones Classic Leather Men's Shoes. Precio: $100 Reebok The Jetsons Classic Legacy AZ Shoes. Precio: $110 Reebok The Flintstones TechStyle Lux Bold Tights. Precio: $60 Reebok The Jetsons Orbit High Fleece Cowl Neck Sweatshirt. Precio: $70 Reebok

3 Perfume 'Missing Person' Precio: $96.00 El perfume más popular del momento está disponible de nuevo. Sí, la fragancia con matices florales de jazmín y flor de naranja, con acordes de almizcle blanco y un ligero rastro de maderas transparentes (que, muchos aseguran, huele a desnudez) vuelve a estar en el mercado, después de haberse agotado por la fama que ha cosechado.



Hay dos presentaciones: botella y spray de viaje. El editor opina: Todos lo vimos en TikTok, después apareció en todas las revistas de belleza y finalmente se agotó. ¿Por qué se hizo tan famosa esta creación de



De hecho, la marca asegura que si la desnudez fuera perfume, olería a 'Missing Person'. Todos lo vimos en TikTok, después apareció en todas las revistas de belleza y finalmente se agotó. ¿Por qué se hizo tan famosa esta creación de Phlur ? Porque sus dueños (y cualquiera que lo haya olido) aseguran que les recuerda la piel de un ser querido, o que al olero trae a su mente un hermoso recuerdo.De hecho, la marca asegura que si la desnudez fuera perfume, olería a 'Missing Person'. Perfume 'Missing Person' de Phlur. Precio: $96 Sephora

4 Rueda para ejercicio abdominal Precio: $26.90 Resistente rueda de goma con asas ergonómicas y desmontables y almohadillas acolchadas que protegen las rodillas. Ofrece soporte para entrenar en casa. El editor opina: Ejercitarse es la nueva manera de mostrarle respeto a nuestro cuerpo. Como ya sabemos, hay ejercicios para cada zona, por lo que si necesitas trabajar tu abdomen, este aparato será la solución. Con este rodillo no solo fortalecerás tus músculos abdominales, sino que desarrollarás tu estabilidad abdominal.



La mejor parte de este kit es que incluye rodilleras que te protegen de cualquier lesión y que tienen un agarre antideslizante. Ab Roller. Precio: $26.90 Amazon