Firmas de moda contra la invasión de Rusia a Ucrania y recomendaciones de Chica lista

Finalmente, quien debutó en el cine en 1983, en la cinta 'Surprise Party' explicó que para ella "la verdad es algo muy relativo. Aunque hay una gran verdad, el amor, el resto es relativo". También refirió el valor que conlleva ser una persona flexible: "Me interesan las opiniones de la gente. No pueden sacudirme, pero pueden modificarme si estoy abierto a lo que tienen que decir. A veces encontramos verdades en lo que escuchamos, a veces no. No tiene que ser una pelea todo el tiempo. Se trata de ser más abierto y tolerante con el tiempo".