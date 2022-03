¿Quieres el look que Kaia Gerber usó el fin de semana de los premios Oscar? Te Lo Tengo (casi igual pero más barato)

La modelo de 20 años asistió a la fiesta Best Performances 2022 que organizó la revista W. Su look estuvo protagonizado por una falda ombré de Oscar de la Renta, que cuesta aproximadamente $3,000... Como sé que no quieres gastar esa cantidad en una sola pieza, yo fui, la busqué y la encontré, casi igual pero mucho más barata.