La colección de maquillaje inspirada en 'Bridgerton' y las recomendaciones de Chica lista

Bella Hadid ha tenido que lidiar con decenas de críticas sobre su físico. Los rumores sobre posibles arreglos estéticos en su rostro comenzaron desde hace mucho tiempo. Incluso en 2018 retó a sus detractores a realizarle un escaneo a su rostro para corroborar que era mentira que se había hecho "mil cirugías". En ese momento dijo sentir miedo simplemente de ponerse relleno en los labios, pues "no me gustaría arruinar mi cara".

Luego de la aclaración que hizo en InStyle US, su madre también habló: "Ninguno de mis hijos ha utilizado rellenos o bótox o se ha puesto nada extraño en sus cuerpos".

Esta semana, la revista Vogue publicó una entrevista con la hermana de Gigi Hadid, en la que no solo develó que sí se había operado la nariz, sino que expresó cómo se siente respecto a las comparaciones que el público sigue haciendo de su físico actual con el que tenía en la adolescencia:

La gente piensa que jodí completamente mi cara por una foto mía de cuando era adolescente y en la que me veía hinchada. Estoy bastante segura de que no te ves igual ahora que cuando tenías 13 años, ¿verdad? Nunca he usado relleno. Pongamos fin a eso. No tengo ningún problema con ello, pero no es para mí. Quien piense que me he levantado los ojos o como se llame, ¡es cinta facial! El truco más antiguo".



La modelo no solo se sinceró respecto al truco de la cinta, también confesó que en algún momento de su vida se sintió menos bonita que su hermana: "Yo era la hermana más fea, yo era la morena. No era tan genial como Gigi, ni tan extrovertida". Explicó que de tanto escuchar las comparaciones, terminó por creerlas y con los años aprendió a actuar: "Pongo una cara muy sonriente, o una cara muy fuerte". Y aunque resiste las críticas sobre su físico, "nadie puede decir nunca que no trabajo duro”.

Aquí puedes leer completo el artículo ' Bella desde el corazón: sobre las luchas por la salud, la felicidad y todo lo demás'.

Qué cosas cool están pasando en el mundo de la moda

Después del fenómeno que 'Euphoria' provocó con el make up, el lanzamiento más esperado del año no podía quedarse atrás. El próximo 25 de marzo se estrena la segunda temporada de 'Bridgerton' y, tan solo 10 días antes de la esperadísima fecha, Pat McGrath anunció la segunda colección de maquillaje inspirada en la serie.

Se trata de la continuación del primer proyecto que realizaron en conjunto Pat y Netflix, y que se lanzó a fines de 2021. Para Pat McGrath Labs x Bridgerton II, la creadora eligió a Penelope Featherington, también conocida como Lady Whistledown, como rostro oficial.

La colección incluye una paleta de sombras llamada Belle of the Ball (que cuenta con seis tonos, y pueden ser usados como rubor e iluminador), un delineador de ojos color negro, un lápiz labial en un tono rosado suave, una paleta de rubores, un brillo corporal con aroma floral y un iluminador dorado.

Estará a la venta en PatMcGrath.com a partir del 24 de marzo y su costo oscilará entre $28 y $65.

1 Minivestido rosa lencero Precio: $29.99 Corto, de corte A, con tirantes delgados y con abertura lateral. Hecho de tela de satén lustroso. Suave al tacto. De algodón y poliéster. El editor opina: Todas las famosas están dejándose seducir por los vestidos rosas y nadie quiere quedarse atrás. Si sigues a Todas las famosas están dejándose seducir por los vestidos rosas y nadie quiere quedarse atrás. Si sigues a La Insider en Instagram, seguramente viste que esta semana le dedicamos un post especial a esta prenda, que celebridades como Francisca o Salma Hayek han estado usando con mucho entusiasmo. Como buena shopaholic, amante de la moda y seguidora de tendencias, me dejé llevar y compré este, que me recuerda mucho al que usó Sienna Miller en los BAFTA pasados (aunque mucho más corto y sin guantes). Vestido Zaful en línea A. Precio: $29.99. Amazon

2 Camiseta negra 'Living The Dream' Precio: $55.00 + envío De manga corta, 100% de algodón, con un gráfico impreso en multicolor en la parte delantera en el que se puede leer 'Living the dream'. Fabricada en Estados Unidos. El editor opina: Cuando la compré, Rihanna todavía no había salido a cenar a Santa Mónica usando la sudadera (color azul pero con el mismo logo). En verdad. Claro que, cuando la vi usándola, me llené de envidia porque busqué con mucha desesperación la sudadera..., pero en todos lados estaba agotada. Afortunadamente me encontré con una playera verde y después con esta negra, que pedí y que está a nada de agotarse también. Claro que la usaré con mis jeans boyfriend y con unas licras color neón. Faltaba más. Playera 'Living the dream' de Awake NY. Precio: $95 (aproximadamente) SSense

3 Crema para peinar Precio: $3.99 Fórmula compuesta por proteína y aceite de coco que ayuda a suavizar, hidratar, a eliminar el frizz del pelo hasta por 72 horas y a hacerlo más manejable. Tiene aroma a coco. El editor opina: Si son seguidores de esta columna, deben de estar enterados de mis diarios enfrentamientos con mi hermoso y rebelde pelo latino. Les doy contexto: hace aproximadamente cuatro meses me hice un tratamiento de alisado con nanoplastia; las estilistas me recomendaron utilizar productos sin parabenos, para mantener el efecto lacio por más tiempo. Ha sido un trabajo constante, pero afortunadamente he logrado que mi cabellera no luzca esponjada. También es gracias a este buen amigo, que me ha ayudado a repararlo luego de teñirlo tanto. Crema para peinar Garnier Fructis de 10 onzas. Precio: $3.99 Amazon

4 Auriculares intrauditivos JBL Tune 125TWS Precio: $49.85 Son true Wireless, tienen batería de 32H (con hasta 8 horas de uso). Ofrecen sonido puro en graves. Funcionan con Bluetooth. Son cómodos. Sirven para llamadas inalámbricas, para escuchar música y para el asistente de voz. Se recargan en solo 15 minutos. El editor opina: Un día, regresando del gym, metí mi ropa sucia a la lavadora... Ahí iban mis audífonos... Por lo que tuve que comprar unos nuevos. Le había echado el ojo a estos desde hace tiempo. Me gustan mucho, porque son inalámbricos, tienen estilo de capullos independientes, dan mucha libertad de movimiento, son ultra cómodos y, sobre todo, porque se ajustan perfectamente al oído y no me preocupo de que se vayan a caer mientras corro. Auriculares intrauditivos JBL Tune 125TWS. Precio: $49.85 Amazon