El secreto más doloroso de Amy Schumer y las recomendaciones de Chica lista

La autora de la frase de la semana es Amy Schumer, quien ha vuelto a su faceta de directora con un intenso trabajo inspirado en sus propias experiencias. Se trata de 'Life & Beth', una serie en la que la actriz, escritora y directora presenta a una mujer que reflexiona sobre su adolescencia, después de un incidente inesperado.

Además de revelar la intrincada relación que tiene con su madre, Schumer expone un problema de salud con el que lleva lidiando desde hace años: la tricotilomanía, un trastorno que consiste en arrancarse el pelo constantemente, y que en algún momento le provocó calvicie y la orilló a usar peluca.

En entrevista con The Hollywood Reporter, quien dirigirá la 94ª edición de los Premios de la Academia reveló:

"Creo que todos tienen un gran secreto y este es el mío. Y estoy orgullosa de que mi gran secreto solo me duela a mí, pero ha sido algo de lo que me he avergonzado tanto, durante tanto tiempo. Realmente ya no quiero tener un gran secreto. Y pensé que hacerlo público sería bueno para mí, para aliviar algo de mi vergüenza y, tal vez, con suerte, ayudar a otros a aliviar algo de la suya también".



La también comediante agregó que este problema no era algo "que yo solía tener y ahora no", sino que reconoció: "Todavía es algo con lo que lucho".

Es en el penúltimo episodio del show que la cámara se detiene en un montón de cabello, en ese momento se escucha decir a la versión juvenil de Beth: "Se llama tricotilomanía", en la siguiente escena se le coloca una peluca.

'Life & Beth' se estrenó en Hulu el 18 de marzo de 2022 y, de acuerdo con THL, "la serie se siente tan personal como una sesión de terapia". En este capítulo particular, Hulu presenta una tarjeta de recursos al final de los créditos del episodio, en el que se puede leer: "Si usted o alguien que conoce experimenta comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo, la Fundación TLC ofrece apoyo y recursos".

Qué cosas cool están pasando en el mundo de la moda

Después del torbellino de creaciones que hemos visto desfilar por las pasarelas de Nueva York, Londres, Milán y París, y del esfuerzo que las semanas de la moda han realizado para ofrecer una serie de ediciones híbridas, firmas como Elie Saab, Dundas, Etro, Imitation of Christ, Dolce & Gabbana, Tommy Hilfiger y Philipp Plein vuelven a la pasarela, pero esta vez en el metaverso.

Este 24 de marzo arrancó la primera semana de la moda en Decentraland, una web en la que se realizarán desfiles, exposiciones, conferencias y experiencias inmersivas, y en la que también se han instalado tiendas pop up para ofrecer un acercamiento virtual a la alta costura. Las fiestas tampoco podrán faltar.

Esta celebración virtual también contará con la participación de Mango, Giuseppe Zanotti y Hogan; además, Estée Lauder será la única firma de belleza invitada. En total participan más de 60 marcas, artistas y diseñadores.

Los interesados pueden entrar a Decentraland, el primer mundo virtual desde el que podrán crear, explorar y comerciar. Para ingresar solo es necesario crear un avatar y dejarse llevar por todo lo que la Metaverse Fashion Week les ofrece.

Los organizadores piden no olvidar que en el metaverso todo es posible y que, además, todos son VIP.

Finalmente, no toda la moda de MVFW será virtual, ya que NTR1-Meta presentará sus zapatos de cuero 'phygital', hechos a mano.

1 Primer y máscara de pestañas de longitud extrema Precio: $16.99 Máscara para pestañas hecha con ésteres de jojoba. Forma parte de la línea de belleza fundada por Jessica Alba. Fue probada por oftalmólogos y está libre de crueldad animal.



Después de un estudio, un alto porcentaje de usuarios señalaron que sus pestañas lograron mayor definición y aumento de tamaño y densidad, que la máscara es duradera, que no provoca resequedad y que su uso es cómodo. El editor opina: Este producto tiene doble cara; por un lado es una base de pestañas y por otro una máscara. Es un clásico de culto que cuenta con el reconocimiento de las revistas Allure y People. Si no bastara con eso, en Amazon es la máscara de pestañas limpia #1.



La magia de este producto está en la paciencia: lo primero que se hace es cubrir las pestañas de manera uniforme con la base, después hay que esperar 30 segundos y finalmente se agrega la máscara de raíces a puntas. Primer y máscara de pestañas. Precio: $16.99 Honest

2 Toalla con estampado de sandía Precio: $12.00 Está fabricada con 100% algodón, una tela rica en suavidad y de secado rápido. Tiene acabado ombre (degradado), para darle más intensidad al color. Mide 62 pulgadas de largo y 32 de ancho. El editor opina: ¿Tienes tu lista de básicos para ir a la playa? ¿Cómo que no? Seguramente ya tienes el traje de baño (



Si necesitas asesoría sobre todo lo que tiene que ver con tus próximas vacaciones, La Insider se dio a la tarea de resolver tus dudas respecto al



3 Calcetines largos Precio: $90.00 Son color negro y llegan hasta la rodilla. Tienen un logo de cristal. Son perfectos para zapatos de punta abierta y para cualquier atuendo de primavera-verano. El editor opina: Son muy parecidos a los que usó Olivia Rodrigo en el screening de 'Driving Home 2 U (A Sour Film)', solo que estos incluyen cristales de Swarovski®, aplicados a mano, que forman el logo de Amina Muaddi.



Me gustan porque son elegantes y un excelente acompañante para las minifaldas. Calcetines Amina Muaddi Wolford Shop

4 Jeans rectos Precio: $49.99 Pantalones denim de cintura contorneada y tiro alto, con cierre, botón, bolsillos redondos con remaches y bolsillo pequeño para monedas en la parte delantera. En la parte trasera también tiene bolsillos. Están rasgados y deshilachados, para crear una apariencia desgastada. Son fabricados con 94% de algodón, 5% de algodón reciclado y 1% de spandex. El editor opina: Llevaba años usando skinny jeans, normalmente con corte a la cadera. Literal, años. Tuve que reaprender acerca de la comodidad al vestir para que este estilo volviera a mi closet. Me gustan porque son muy cómodos y frescos, pero también porque son totalmente noventeros. Son particularmente prácticos para llevar en la noche, cuando la temperatura baja y se antoja llevar un estilo totalmente desenfadado. Yo los uso con playeras cortas, pero también con camisetas largas y sin manga. Vaqueros rectos de cintura alta. Precio: $49.99 Old Navy