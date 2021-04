Los premios Oscar 2021 serán como una película: anticipan mucha variedad (aunque hay pocos latinos)

La entrega de los premios Oscar, este domingo 25 de abril, en medio de la pandemia será muy diversa y podría convertirse en histórica si la chinaestadounidense Chloé Zhao gana como mejor directora, aunque también resaltará por la falta de nominados y presentadores latinos.

Los hispanos tendrán una representación mínima en la gala, donde la actriz Rita Moreno será una de las pocas presentadoras junto con luminarias como Halle Berry, Reese Witherspoon, Harrison Ford, Joaquín Phoenix, Brad Pitt y Renée Zellweger.

Algunos consideran a la italiana Laura Pausini como la única hispana de alto perfil nominada. La querida cantante que fue parte del jurado de La Banda, de Univision, está nominada junto con la compositora Diane Warren bajo la categoría mejor canción original por el tema 'Yo sí', de la película 'The Life Ahead'.

Será una ceremonia especial debido al coronavirus. Para empezar, no se realizará en el Teatro Dolby como de costumbre sino en la estación de autobuses y trenes Union Station, en el centro de Los Ángeles, que tiene motivos art deco y misiones coloniales.

La ceremonia se realizará luego de haber sido aplazada dos meses debido a la pandemia, en medio de un ambiente en el que las premiaciones tienen bajos índices de audiencia y los cines apenas vuelven a reabrir tras haber estado cerrados todo un año .

No habrá invitados, pero los nominados sí estarán presentes, aunque probablemente no todos. Inicialmente, la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas insistió en que los nominados participarán en persona, pero después de que algunos nominados pusieron objeciones debido a la pandemia, se han preparado satélites en Londres y París para que puedan participar desde allí, según reportes.

El director Steven Soderbergh, uno de los tres productores de la gala, ha dicho que su meta no es crear un programa televisivo sino contar una historia como una película.

“Se va a sentir como una película en el sentido de que habrá un tema de fondo que será presentado de diferentes maneras a través del show. Así que los presentadores son esencialmente quienes cuentan historias por capítulos”, dijo Soderbergh a The Associated Press. “Queremos que sientas que no fue un show hecho por una institución. Queremos que sientas que estás viendo un show que fue hecho por un grupo pequeño de gente que realmente atacó todo lo que se siente genérico o innecesario o no es genuino”.

También se prevé que haya materiales pre-grabados, agregó la agencia noticiosa.

Aunque la 93 edición de los Oscar representa un avance de diversidad por las nominaciones como las de Zhao, como primera mujer de color en ser postulada bajo la categoría de mejor dirección por ‘Nomadland’, o Steven Yeun, como el primer asiáticoestadounidense en ser nominado como mejor actor por su papel en ‘Minari’, también luce por la falta de latinos en nominaciones importantes.

Latinoamérica estará representanda por ‘El Agente Topo’, de la directora chilena Maité Alberdi y la productora Marcela Santibáñez, postuladas bajo la categoría de mejor documental.

Shaka King, de padres panameños, fue postulado bajo los rubros de mejor película y mejor guion por ‘Judas and the Black Messiah’, mientras que los mexicanos Carlos Cortés, Jaime Backsht y Michelle Couttolenc fueron nominados en la categoría de mejor sonido por ‘Sound of Metal’.

¿Quiénes están en competencia?

Aunque mucho se ha hablado sobre los filmes ‘Minari’, de Lee Isaac Chung, y ‘Promising Young Woman’, de Emerald Fennell, en los últimos meses, Zhao y ‘Nomadland’ son favoritas para arrasar los Oscar tras ganar los Globos de Oro y otros galardones.

‘Nomadland’ tiene seis nominaciones y Zhao podría empatar el récord de Walt Disney en ganar la mayor cantidad de Oscars en una sola noche si gana en los cuatro rubros que está postulada: mejor película, mejor directora, mejor guion adaptado y mejor edición, según Variety.

Las otras películas nominadas son al galardón más importante de la noche son: ‘Minari’, ‘Promising Young Woman’, ‘Sound of Metal’, ‘Judas and the Black Messiah’, ‘The Trial of the Chicago 7’, ‘The Father’ y ‘Mank’.

El rubro de mejor director incluye no solo a una sino dos directoras: Emerald Fennell por ‘Promising Young Woman’. Completan la terna de este rubro: Thomas Vinterberg por ‘Another Round’, David Fincher por ‘Mank’ y Lee Isaac Chung por ‘Minari’.

Las nominadas a mejor actriz son: Viola David por ‘Ma Rainey’s Black Bottom’, Andra Day por ‘The United States v. Billie Holiday’, Vanessa Kirby por ‘Pieces of a Woman’, Frances McDormand por ‘Nomadland’ y Carey Mulligan por ‘Promising Young Woman’.

En la categoría de mejor actor compiten: Riz Ahmed por ‘Sound of Metal’, Chadwick Boseman por ‘Ma Rainey’s Black Bottom’, Anthony Hopkins por ‘The Father’, Gary Oldman por ‘Mank’ y Steven Yeun por ‘Minari’.

La ceremonia comenzará a las 8 pm, hora del este, y será transmitida por ABC.