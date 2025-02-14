Elimina el mal olor de tus trapos de cocina: con estos trucos caseros parecerán nuevos

Video ¿Malos olores en la cocina?: prepara este aromatizante casero es facilísimo y ¡huele delicioso!

Mantener tu cocina limpia mientras manipulas cualquier alimento es de vital importancia para cuidar tu salud y la de tu familia. Para ello, los trapos de cocina son de mucha utilidad. Funcionan para ocultar cualquier accidente como un derrame de líquidos hasta para dejar la estufa reluciente al terminar de hacer la comida. Por lo que es inevitable que los trapos y toallas terminen con manchas y mal olor.

Lidiar con trapos de cocina malolientes, a pesar de que los laves decenas de veces, puede ser frustrante. Afortunadamente, existen varios trucos caseros y soluciones naturales para eliminar esos olores persistentes y mantener tus trapos frescos y limpios.

Tener los trapos de cocina limpios y libres de humedad es importante. Los expertos en Microbiología advierten:

"La cocina y el baño son los lugares del hogar más susceptibles de contaminación microbiana. Estos microbios se depositan sobre las superficies formando biofilms y pueden constituirse en potenciales fuentes causales de enfermedades".

Cómo quitar el mal olor a tus trapos de cocina fácilmente.

Los trapos limpios evitarán que se propaguen enfermedades

Los trapos de cocina se encuentran expuestos a infinidad de gérmenes y bacterias, por ello es importante aprender a lavar estos artículos de manera adecuada.

Es importante mantener los trapos de cocina limpios y libres de mal olor por razones de higiene. Suelen ser un caldo de cultivo para bacterias y gérmenes debido a su uso constante en la limpieza de superficies, platos y manos. Esto puede aumentar el riesgo de contaminación cruzada y propagar enfermedades rápidamente.

Un trapo con mal olor es un indicador de la presencia de bacterias y moho, lo que puede afectar la calidad de los alimentos que preparas y la limpieza general de tu cocina. Además, trapos limpios y frescos mejoran el ambiente de la cocina, haciendo que el espacio sea más agradable y acogedor para cocinar y compartir en familia.

2 trucos caseros y ecológicos para eliminar el mal olor de los trapos de cocina

Los siguientes tips y trucos caseros para dejar trapos y toallas de cocina como nuevos y, sobre todo, libres de bacterias. Solo te tomará unos minutos y tendrás excelentes resultados.

1. Bicarbonato de sodio y vinagre para eliminar malos olores

Uno de los beneficios del bicarbonato de sodio es que interactúa con las partículas que generan el mal olor y las neutraliza, en vez de enmascararlas como hacen algunos aromantizantes comerciales. Además, este producto es un excelente aliado cuando se trata de sacar manchas difíciles, de acuerdo con el sitio Healthline.

Ingredientes:

Una taza de vinagre blanco

2 cucharadas de bicarbonato de sodio

Una cucharada de tu detergente

Procedimiento:

Toma una olla y agrega la taza de vinagre blanco, el detergente y las 2 cucharadas de bicarbonato. Coloca los trapos de cocina en la olla y tállalos con la mezcla. Llena la olla con agua hirviendo y sumerge los trapos, déjalos reposando tres horas.

Después de ese tiempo, los puedes enjuagar a mano o en la lavadora. Permite que se sequen al sol.

2. Percarbonato de sodio y limón para desinfectar los trapos de cocina

El percarbonato de sodio es una combinación de carbonato de sodio y peróxido de hidrógeno. Este compuesto se activa con agua y libera oxígeno, lo que lo convierte en un agente de limpieza y blanqueador efectivo y ecológico.

En tanto, el limón tiene un alto contenido de ácido cítrico y propiedades antibacterianas naturales, por lo que es un aliado muy efectivo para eliminar malos olores en los trapos de cocina. Además de neutralizar las bacterias causantes de olores, deja un aroma fresco y limpio.

Ingredientes:





1/2 tapa de jabón líquido

El jugo de medio limón

3 cucharadas percarbonato de sodio

Procedimiento:

En un recipiente coloca todos los ingredientes. Agrega suficiente agua como para cubrir tus trapos y sumérgelos. Mete el recipiente por 5 minutos al microondas, después deja remojando hasta que enfríe.

¿Cómo mantener tus trapos de cocina frescos y limpios?

• Uno de los mejores consejos de cocina referente a los trapos es lavarlos con regularidad. No esperes a que los olores se acumulen.

• Cambia tus trapos con frecuencia para evitar la acumulación de bacterias y olores.

• Plánchalos, el calor puede ayudar a matar las bacterias remanentes después del lavado.

• Utiliza los trucos de la abuela para mantener tus trapos de cocina como nuevos. Remójalos en agua salada para refrescar sus tejidos.

Siguiendo estos consejos, puedes mantener tus trapos de cocina libres de malos olores y hacer que duren más tiempo. Recuerda que la prevención es clave, por lo que mantener una buena higiene te ayudará a evitar enfermedades.