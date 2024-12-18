Lifestyle
Hacks del Hogar

Cómo lavar la ropa de nylon para que no se maltrate: tips

Probablemente tienes en cada varias prendas de vestir confeccionadas con nylon, como los calcetines, los pantaloncillos, chaquetas, sábanas y ropa deportiva. Aunque la ropa de nylon se ensucia con facilidad, también es fácil limpiarla. ¿Quieres saber cómo lavar la ropa de nylon? Presta atención a nuestros consejos.

Redacción Univision Noticias digital's profile picture
Por:Redacción Univision Noticias digital
Las prendas de nylon tienen la gran ventaja de que no sea arrugan como otras prendas luego del lavado, lo que nos evita tener que plancharlas. Sin embargo, si quieres lavar la ropa de nylon y ponértela para salir ni bien esté seca, tendrás que brindarle un cuidado especial.

¿Cómo se debe lavar la ropa de nylon?

La mejor forma de lavar las prendas de nylon es a mano, es cierto que te llevará algunos minutos hacerlo pero te asegurarás de tener la ropa como nueva durante más tiempo. El uso frecuente de la lavadora y la secadora puede dañar las prendas y formar en ellas pequeñas bolitas de pelus a, que no son más que fibras dañadas de la prenda.

Para lavar a mano una prenda de nylon debes hacerlo  de la misma forma que se lavan las prendas de lana. Prepara una agua jabonosa con un poco de detergente para prendas delicadas, introduce tu prenda allí y déjala remojar por un par de horas.

Cumplido el tiempo, toma la prenda entre tus manos y tállala suavemente para aflojar la suciedad, y vuélvela a dejar en remojo durante 30 minutos. Retira la prenda, enjuágala con agua fría y envuélvela con una toalla para absorber la humedad. Finalmente, pon la prenda a secar a la sombra. 

Imagen Thinkstock

Si no tienes tiempo de lavar la ropa de nylon a mano y prefieres usar la lavadora, es preferible que metas la prenda dentro de una bolsa para lavar ropa y así la introduzcas en la máquina. Haciendo esto evitarás que se formen la bolitas de pelusa.

Para reducir la estática de la prenda, agrega un poco de suavizante de telas durante el proceso de lavado. 

Recomendaciones para lavar prendas de nylon

Además de seguir los  consejos para lavar la ropa de nylon mencionados, hay algunas recomendaciones de lavado que debes tener en cuenta para cuidar las prendas de nylon y evitar que se estropeen:

Imagen Thinkstock
  • A la hora de lavar las prendas de nylon, sigue las indicaciones de lavado que indica la etiqueta de la ropa y en caso de mencionar productos específicos, utilízalos y no intentes reemplazarlos por otros.
  • Siempre lava las prendas de nylon con agua fría, de lo contrario podría encogerse. 
  • Lava las prendas de nylon por separado.
  • Si utilizas una secadora, enciéndela en el nivel de calor más bajo y retira la ropa apenas termine el secado.

Todas las prendas tienen una forma especifica de ser lavadas para que duren más tiempo, así como las tienen  las prendas de spandex y la ropa interior.

Pon en práctica estos consejos para lavar prendas de nylon y tu ropa durará como nueva por más tiempo.

