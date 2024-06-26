El debate sobre el uso del cloro para lavar los trastes es frecuente entre quienes buscan mantener una cocina libre de gérmenes. Muchas personas añaden cloro al agua jabonosa para desinfectar y eliminar olores persistentes en la vajilla, las ollas y los cubiertos.

Aunque el cloro puede cumplir con estas funciones, combinarlo con jabón no es recomendable por razones de seguridad y eficacia.

PUBLICIDAD

La principal preocupación radica en la posible reacción entre los componentes del jabón y el cloro, la cual puede generar gases tóxicos, como el gas cloro o cloraminas. Estos vapores pueden causar desde irritación en las mucosas hasta problemas respiratorios graves, si se tienen exposiciones prolongadas.



Cabe mencionar que la combinación de estos productos no potencia sus efectos individuales de limpieza y desinfección, sino que podría reducir su eficacia.

Otra combinación peligrosa es la del cloro con agua caliente, ya que al mezclarse se produce gas cloro, el cual afecta el sistema respiratorio, provoca tos, dolor pectoral y hasta retención de agua en los pulmones. Otra mezcla que puede causar esta reacción es con los ácidos cítricos.

Esto significa que, si se emplea de manera inapropiada, el cloro puede causar irritaciones o quemaduras en la piel, así como daños oculares y pulmonares.

Imagen Shutterstock

Cómo lavar y desinfectar los trastes con cloro de forma segura

Para desinfectar los trastes sin ningún riesgo, se recomienda emplear el cloro de manera separada. Primero lava cuidadosamente los platos, vasos y cubiertos únicamente con jabón, y enjuagaba bien.

Después, diluye 1 cucharadita (cafetera) de cloro líquido (sin aromatizante ni otros añadidos) en 1/4 de galón de agua (1 litro). Humedece una esponja (diferente a la que usas para lavar los trastes) con esta solución y pásala por los utensilios. Deja actuar la solución de cloro solo por 30 segundos y finalmente enjuaga bien los trastes.

Imagen Getty Images



También puedes colocar la mezcla en un recipiente grande. Después de lavar y enjuagar los trastes, sumérjelos por completo y déjalos en remojo un par de minutos. Luego enjuaga con abundante agua.

PUBLICIDAD

Si decides usar cloro al lavar tus trastes, es importante que sigas las instrucciones del fabricante para evitar riesgos. Esto incluye utilizar la concentración adecuada, ventilar adecuadamente el área de lavado y utilizar protección como guantes. Recuerda nunca mezclar cloro con otros productos químicos, ya que puede generar reacciones peligrosas.

Imagen Getty Images

Otros productos para lavar los trastes y no usar cloro

Debido a los posibles riesgos asociados con el uso de cloro, muchas personas optan por alternativas más seguras y respetuosas con el medio ambiente para lavar los trastes. Algunas opciones populares son:

Jabón de platos biodegradable

Esta es una opción más ecológica y menos tóxica que el cloro. Puede ser efectivo para eliminar la suciedad y los residuos, pero es posible que no tanto para una desinfección profunda.

Vinagre blanco

Es un desinfectante natural que ayuda a eliminar bacterias y olores desagradables. Se puede usar solo o en combinación con bicarbonato de sodio.

Imagen Getty Images

Bicarbonato de sodio

Este abrasivo suave te puede ayudar a eliminar manchas y residuos adheridos. Además, tiene propiedades desinfectantes.

Productos de limpieza ecológicos



Existen varios productos de limpieza ecológicos en el mercado que están diseñados para ser seguros y respetuosos con el medio ambiente. Estos suelen estar libres de químicos tóxicos y son una alternativa más sostenible al cloro.

Agua caliente



En algunos casos, esto puede ser suficiente para lavar los trastes y eliminar la suciedad y los residuos. Sin embargo, no es tan efectiva como los desinfectantes para eliminar los microorganismos.