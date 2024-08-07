¡Adiós a los mosquitos! 7 plantas que funcionan como repelente natural (además se ven muy lindas)

Con la llegada del calor, aumenta la demanda de plantas que funcionan como repelentes naturales contra los mosquitos. Esto es comprensible, ya que el incremento de las temperaturas trae consigo molestos insectos.

Si te quieres deshacer de ellos sin tener que recurrir a métodos químicos, las plantas con efectoe repelentes son una excelente opción. Aprovecha las propiedades naturales de estas especies vegetales para mantener alejados a los mosquitos.

Existen múltiples formas de lidiar con los insectos, desde insecticidas convencionales hasta instalaciones sofisticadas que actúan como barreras físicas para impedir su entrada en los hogares, pero las plantas repelentes nos permiten disfrutar de un ambiente libre de ellos de manera más natural y segura.

Muchas de estas especies no solo cumplen su función repelente, también embellecen jardines, terrazas e interiores.

A continuación, te presentamos algunas plantas que puedes usar como repelentes naturales.

#1 Albahaca



Es una de las plantas más efectivas para ahuyentar insectos, especialmente mosquitos y moscas. Su aroma es un excelente repelente para estos insectos. Colocarla en ventanas o cerca de entradas ayuda a prevenir que ingresen a tu hogar.

Sus aceites esenciales son nocivos para las larvas de mosquito, lo que añade un nivel de protección extra.

#2 Lavanda

Con su inconfundible fragancia y belleza, la lavanda es otra imprescindible para repeler insectos. Fácil de cultivar y mantener, la qconvierte en una práctica y agradable opción para cualquier hogar. Además de su función repelente, aporta un toque estético y aromático a cualquier espacio.

#3 Geranio limón



Es conocido por su potente aroma a limón, que resulta muy eficaz para repeler mosquitos. Sus hojas de color verde vivo y textura aterciopelada, junto con sus flores rosadas o blancas, hacen de esta planta una opción atractiva tanto en jardines como en interiores. Su aceite esencial, mezclado con aceite de almendras, se puede aplicar en la piel para evitar picaduras, lo que lo convierte en un repelente natural versátil.

#4 Citronela



Probablemente la planta antimosquitos más popular, la citronela es ampliamente utilizada por su aroma a limón. Esta planta es efectiva para repeler moscas y mosquitos y es fácil de mantener en exteriores. Su aceite esencial no solo es útil como repelente sino también para el cuidado de la piel, lo que aumenta su utilidad.

#5 Salvia



La salvia es una planta poderosa para repeler insectos, especialmente los parásitos de otras plantas. Sin embargo, es necesario tener cuidado, ya que es invasora y puede inhibir el crecimiento de otras plantas cercanas debido a las sustancias que liberan sus raíces. A pesar de esto, su mantenimiento es sencillo, ya que requiere mucha luz y poca agua, lo que la convierte en una opción eficiente para quienes buscan un repelente natural.

#6 Menta



Otra planta útil para repeler insectos es la menta. Su aroma fresco es desagradable para los mosquitos y otros insectos, lo que la convierte en una excelente adición a cualquier jardín o espacio interior. La menta es fácil de cultivar y también se puede usar en la cocina, lo que añade valor a su presencia en el hogar.

<b>Vaporizaciones de eucalipto o menta</b>. Ayudan a abrir los poros para poder extraer con facilidad la suciedad acumulada. Hierve dos tazas de agua con hojas de eucalipto o menta y deja que reposen durante tres minutos. <br> Imagen Shutterstock

#7 Romero



El romero es una planta aromática que, además de ser útil en la cocina, actúa como un repelente natural contra mosquitos. Su fragancia ayuda a mantener a raya a estos insectos, y su mantenimiento es sencillo, ya que requiere poca agua y mucha luz.

En resumen, utilizar plantas repelentes de insectos es una manera efectiva y natural de disfrutar del verano sin las molestias de los mosquitos. Estas plantas no solo ayudan a mantener alejados a los insectos, sino que también embellecen y mejoran el ambiente de nuestros hogares. Al optar por soluciones naturales, contribuimos a un entorno más saludable y sostenible, evitando el uso de productos químicos que pueden ser perjudiciales para nuestra salud y la de nuestras mascotas.