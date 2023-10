¿Lavar o no lavar los huevos? Su cascarón tiene bacterias nocivas para la salud

Una práctica común es lavar los huevos inmediatamente después de comprarlos, y asegurarnos de que tengan el cascarón limpio antes de meterlos en el refrigerador. Sin embargo, lavar los huevos antes de guardar puede no ser la mejor idea. De acuerdo con Science of cooking, la cáscara de huevo está cubierta con hasta 17 mil poros diminutos por los cuales pasa el aire y la humedad. No obstante, a pesar de tener esta superficie porosa, también cuenta con una capa externa delgada, conocida como cutícula, que mantiene alejadas las bacterias y el polvo del interior del huevo.