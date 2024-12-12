Lifestyle
Belleza

Conoce el mewing: es tan bueno como la bichectomía, pero sin bisturí

¿Qué es el mewing y por qué todo mundo está hablando de eso? Te contamos en qué consiste este procedimiento para adelgazar la cara que no requiere bisturí, ¿te animas a hacerlo?

Diseño sin título.jpg
Por:
Raquel Ortiz.
Video Una bichectomía te puede arruinar la cara: los efectos negativos de este procedimiento

Tener cachetitos a veces no nos parece tan adorable. En las redes sociales solemos ver a chicas con mandíbulas y pómulos perfectos que nos motivan a buscar métodos para definir nuestro rostro. Uno de los más famosos es la bichectomía.

Pero, si no quieres someterte a un procedimiento quirúrgico, puedes optar por el mewing , una técnica que pone en práctica un ejercicio propio de la terapia miofuncional, la cual está enfocada en los músculos faciales utilizados para masticar y tragar.

¿Qué es el mewing y cómo se hace?

Estilo de Vida

El punto del mewing es mantener una 'postura lingual correcta', es decir, colocar la lengua pegada a la parte trasera del paladar. Este ejercicio no sólo ayuda a definir la línea de la mandíbula y alinear el maxilar superior con el inferior, también mejora la respiración.

El mewing se volvió popular gracias al ortodoncista británico Mike Mew, quien afirma que existe evidencia científica que sugiere que podemos influenciar la estructura de nuestro cráneo y rostro.

@allyoucanface

Fix your tongue posture = fix your breathing = improve how you look 👍🏽❤️ #mewing

♬ original sound - Hope Schwing


Su trabajo ha inspirado a cientos de personas, quienes han atiborrado las redes sociales con videos y posts donde muestran cómo hacer mewing y los resultados que puedes alcanzar con este técnica donde tu lengua es la protagonista.

Uno de los más populares y adeptos YouTubers a esta técnica es Astro Sky, quien ha practicado este ejercicio desde los 16 años. Sky asegura que con dedicación y paciencia puedes lograr increíbles resultados.

Astro Sky no sólo comparte los resultados que ha tenido con esta técnica, sino también tutoriales para hacerla.

Aunque este método no te brinda resultados de la noche a la mañana, la dedicación y paciencia pueden ser bien recompensadas.

