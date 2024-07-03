Tips para que tu hijo deje el chupón en poco tiempo (sin lágrimas ni estrés)

Video ¿El chupón es bueno o malo para tu bebé?

Como padres, nos preocupamos por el bienestar y el desarrollo saludable de nuestros hijos. Aunque el uso del chupón puede ser reconfortante durante los primeros años de vida, llega un momento en el que es importante ayudar a nuestros pequeños a dejarlo.

Dejar el chupete no solo promueve un crecimiento adecuado de la dentadura y el habla, también fomenta la independencia y la confianza en sí mismos.

Por otra parte, su uso prolongado puede causar problemas en la mordida, deformaciones dentales y dificultades en el desarrollo del habla, sin mencionar que puede convertirse en un hábito difícil de romper a medida que crecen. Por lo que es imprescindible abordar este tema con mucha paciencia para que sea una transición suave y exitosa.

De acuerdo con la Academia Americana de Odontología Pediátrica (AAPD, por sus siglas en inglés), la edad recomendada para retirarlo es antes de los 3 años. Esto evitará y reducirá los riesgos dentales que su uso excesivo conlleva.

Determinar el momento adecuado para ayudar a tu hijo a dejar el chupón es decisivo para el éxito del proceso. Durante este período, los niños también están desarrollando habilidades de lenguaje y aprendiendo a comunicarse de manera más efectiva. Este incremento en la comprensión y en la capacidad para seguir instrucciones simples facilitará este proceso.

Como papás, es importante estar atento a las señales y observar si tu peque muestra interés en dejarlo por sí mismo. Algunos pueden estar listos antes de los 2 años, mientras que otros pueden necesitar más tiempo. No fuerces el proceso, esto puede generar frustración y resistencia.

Consejos prácticos para ayudar a tu hijo a dejar el chupón

1. Establece límites claros

Pon reglas específicas sobre cuándo y dónde se permite su uso. Por ejemplo, puedes dejárselo solo durante las siestas o en la cama, pero no durante las actividades diarias o en público.

2. Reduce gradualmente el uso

En lugar de quitarlo de golpe, puedes establecer un horario específico para su uso.

3. Involúcralo en el proceso

Explícale a tu pequeño la importancia de dejarlo. Hazlo partícipe del proceso y permítele tomar decisiones, como elegir un juguete o actividad especial para reemplazarlo.



4. Utiliza técnicas de distracción

Cuando te lo pida, ofrécele alternativas divertidas y entretenidas, como juegos, libros o actividades que lo mantengan ocupado y lo distraigan del deseo de chupar.

5. Reconoce y recompensa el progreso

Establece un sistema de recompensas para motivarlo y celebrar sus logros. Puedes utilizar calcomanías o pegatinas para hacer el proceso más emocionante.

6. Involucra a otros miembros de la familia

Pide a los hermanos mayores, abuelos y a otros miembros de la familia que apoyen y refuercen los esfuerzos de tu hijo por dejar el chupón. Un frente unido puede ser más efectivo.

7. Ofrece alternativas aceptables

Algunos niños pueden encontrar consuelo en objetos sustitutos como un peluche o una manta especial. Estos pueden ser una alternativa más aceptable que el chupón.

Cómo lidiar con la resistencia de dejar el chupón

Es natural que algunos peques se resistan a dejar el chupón, ya que es un hábito reconfortante y familiar. Si te enfrentas a esta situación, es importante mantener la calma y ser paciente. Aquí te compartimos algunas estrategias que puedes implementar:

Valida sus sentimientos

Reconoce que es difícil dejarlo y valida sus emociones. Muestra empatía y comprensión en lugar de regañarlo o castigarlo.



Ofrece apoyo y consuelo

Cuando tu hijo se sienta frustrado o ansioso, ofrécele abrazos, caricias y palabras de aliento. Recuérdale que estás ahí para apoyarlo.



Sé constante y coherente

Mantén las reglas y límites establecidos de manera consistente. La inconsistencia puede confundir a tu hijo y prolongar el proceso.

Busca la causa de su resistencia

A veces, su negación a dejarlo puede estar relacionada con el estrés, la ansiedad o un cambio en su vida. Identifica el factor desencadenante para poder actuar acorde con las necesidades de tu nene.



Pide ayuda profesional

Si tu hijo presenta una resistencia extrema o si el proceso se vuelve demasiado estresante, no dudes en buscar la ayuda de un profesional, como un psicólogo infantil o un terapeuta del habla. Nadie mejor que ellos para ayudarte a transitar este camino si se pone muy difícil. Recuerda que la comunicación es un proceso continuo y tendrás que repetir y reforzar el mensaje varias veces. Sé paciente y mantén una actitud positiva y alentadora.

Ayudar a tu hijo a dejar el chupón puede ser un proceso desafiante, pero también es una oportunidad para fomentar su crecimiento, independencia y confianza en sí mismo. Ten en mente que cada niño es único y que es importante readaptar las estrategias a sus necesidades y personalidad.