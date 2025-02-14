Lifestyle
Bebés

¿Qué es esa 'mancha' que aparece en la espalda y pompis de algunos bebés?

Muchos bebés nacen con una manchita en la parte baja de su espalda o superior de su trasero, ¿qué significa, por qué sale y cómo se llama?

picture-20419-1546903356.jpg
Por:
Diana Oliva.
Video ¿Hasta qué edad se recomienda la lactancia en los bebés? La respuesta de especialistas

La mancha de nacimiento conocida coloquialmente como 'mancha mongólica' es aquella que suele aparecer en muchos recién nacidos en la región de las nalgas y de la espalda.

Esta mancha tiene el nombre de melanocitosis dérmica congénita, y generalmente aparece en el momento del nacimiento o durante las primeras semanas de vida. Suele aumentar su tamaño en los primeros dos años y luego desaparece gradualmente. A los 10 años la mancha ya no suele estar, pero si permanece en la edad adulta, se denomina como persistente.

¿Cómo y por qué surge la mancha en la espalda de los bebés?

La mancha tiene una incidencia similar en ambos sexos, pero varía entre diferentes grupos raciales. Son muy comunes en niños asiáticos (por eso su nombre coloquial) —lo tienen el 90 % de los recién nacidos—, y en las poblaciones de raza negra está presente en alrededor del 80 % de los bebés, y en los caucásicos es poco común (menos del 10 %).


De acuerdo al médico José Luiz Setúbal, en entrevista con la Empresa Brasil de Comunicación, en Brasil, debido al gran mestizaje que hay ocurre entre un 40 % a 80 % dependiendo de la región.

Las manchas mongólicas aparecen en el nacimiento o en las primeras semanas de vida. Generalmente, también desaparecen en el primer año de vida, pero pueden persistir hasta la adolescencia, aunque es raro que permanezca en niños en edad escolar. Aunque sean muy visibles, no hay un tratamiento recomendado.

Las manchas se producen por una acumulación de melanocitos presentes en las capas profundas de la piel (los melanocitos son las células que producen melanina, el pigmento que da color a la dermis, describe el Centro para Control y la Prevención de Enfermedades). Por lo tanto, las manchas mongólicas no son cancerígenas y no están asociadas a ninguna enfermedad.


Su ubicación clásica es en la región lumbar y en las nalgas, pero estas marcas también pueden cubrir una gran zona de la espalda.

No se requieren exámenes para identificarla: el médico puede diagnosticar esta condición al examinar la piel. Como no hay riesgo o una asociación con otra enfermedad, ningún tratamiento es necesario ya que se consideran marcas de nacimiento normales.

