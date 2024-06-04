¿Es peligroso que los bebés duerman con chupón toda la noche? Expertos responden

Los chupones son objetos que millones de madres usan para calmar a sus bebés y darles seguridad; no obstante, existen diversos mitos alrededor de ellos que los han catalogado como perjudiciales, uno de los cuales se relaciona con las horas de sueño.

Durante décadas ha existido la creencia de que los chupones no deben ser usados por los bebés, especialmente durante la noche, momento en el que tienen un período de descanso más prolongado.

¿Cuándo pueden comenzar a usar chupones los bebés?

Primeramente, la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) recomienda que los pequeños comiencen a usar el chupete a partir de la tercera o cuarta semana de edad si son amamantados por sus madres de forma natural, para no interferir con la lactancia.

Expertos aseguran dormir con chupón ayuda a los bebés

Después, los niños pueden usarlo con regularidad si así lo desean sus padres, pero ¿qué tan seguro es dejárselos en la boca? La organización 'Sleep Foundation', experta en temas relacionados con el sueño, especifica que, contrario a lo que podría pensarse, los chupones ofrecen diversos beneficios a los más pequeños de la casa.

"Los chupetes aportan varios beneficios a los recién nacidos, especialmente durante los primeros 6 meses. Pueden aliviar el dolor y aliviar el llanto durante los procedimientos médicos. Las investigaciones sugieren que la succión no nutritiva, que aporta el mencionado aparato, puede favorecer un sueño saludable al bebé".



El portal 'BabyCenter', que proporciona información sobre concepción, embarazo, nacimiento y desarrollo de la primera infancia, también hace hincapié en que el chupón es capaz de reducir el riesgo de que el bebé sufra el Síndrome de Muerte Súbita del Lactante (SMSL), definido como la muerte repentina e inesperada de un niño menor de 1 año de edad.



No obstante, existen ciertas recomendaciones que puedes tomar en cuenta antes de que tu bebé comience a usar chupón por las noches para tú traqnulidad y la de él:

No usar un solo chupón por largos periodos de tiempo

Algo que muchos desconocen es que los chupetes se degradan con el tiempo y, si bien algunas marcas no indican una fecha de caducidad, lo mejor es reemplazarlos cuando la goma ya no tenga color o esté agrietada.

No atar los chupones a ninguna superficie

Recuerda nunca atar el chupete al cuello o las manos de tu bebé, ni en lugares específicos como la cuna, para evitar accidentes como la asfixia u otro tipo de lesiones.

No forzar su uso

Aunque los bebés puedan beneficiarse de los chupetes, es importante no obligar a tu bebé a usarlos si no le agradan. Cada niño es diferente y, si bien algunos pueden disfrutar teniéndolos durante horas, otros simplemente los escupirán de manera instintiva.

Opta por los chupones de una sola pieza

os chupetes de varias piezas pueden desarmarse o romperse, y algún trozo puede llegar a la garganta de tu bebé, causando asfixia. Por lo tanto, es mejor evitarlos a toda costa.

