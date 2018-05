La boda del príncipe Harry con Meghan Markle: el matrimonio de la realeza británica con la gente real

Los invitados

A la capilla de San Jorge llegaron reconocidas celebridades como Elton John, Ed Sheeran, Cara Delevingne, David and Victoria Beckham y Serena Williams. También Oprah Winfrey y Amal Clooney. La hermana de la princesa Diana de Gales realizó una lectura, convirtiéndose en una manera de tener a la madre de Harry presente en la ceremonia. Sin embargo, por la considerable distancia que tiene el príncipe Harry con el trono, es el sexto heredero, no se hizo necesario que líderes políticos mundiales y locales fueran invitados a la boda. Por eso fue evidente la ausencia no solo de la primera Ministra de Reino Unido, Theresa May, sino incluso de políticos cercanos al príncipe Harry como el expresidente Barack Obama y su esposa. El presidente Trump tampoco fue invitado.