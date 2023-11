¿Qué hacer cuando se rompe un espejo? 5 consejos para evitar siete años de mala suerte

Lo primero que debes hacer es no tirar, bajo ninguna circunstancia, las piezas rotas. Lo que puedes hacer es reutilizarlas en otra cosa y así no te deshaces de ellas o, también, puedes convertirlas en polvo y luego tirarlas al viento. Algunos incluso dicen que para no tener 7 años de mala suerte luego de romper un espejo se debe...