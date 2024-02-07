¿Cómo barrer el piso sin dejar mugre? Revelamos los mejores trucos y técnicas para hacerlo

Puede parecer una pregunta insólita, pero la realidad es que aunque tu mamá te haya mostrado varias posibilidades de tomar la escoba, siempre hay técnicas y trucos para hacerlo mejor. Aquí te proponemos distintas opciones de cómo barrer el piso correctamente y sin dejar mugre. Elige la que tú prefieras o te acomode mejor.

¿Cómo barrer sin dejar suciedad en el piso?

PUBLICIDAD

Una de las cosas que suele pasar al barrer un piso es que se levanta polvo. Para evitarlo toma la escoba dejando que sus cerdas queden sobre el suelo del lado opuesto a tu mano. Empieza barriendo sin levantar la escoba y amontona la suciedad en un rincón. Idealmente hazlo hacia el centro de la habitación.

Imagen Thinkstock

Solo barrer o también fregar…

Aunque el artículo de hoy se trata de barrer, es posible que luego de hacerlo también quieras trapear o fregar el piso. Esta es una forma de asegurarte de que ha quedado bien limpio.

Para hacerlo tendrás que observar que no haya nada pegado, manchas o elementos adheridos al piso. De ser así, lo mejor será que lleves un trapo o paño contigo para que en el momento que los veas los quites de inmediato sin necesidad de fregar todo el piso. Así podrás continuar barriendo con facilidad.

Escogiendo la escoba correcta

Dependiendo si quieres barrer la casa al interior o barrer la calle, es conveniente que elijas el mejor tipo de escoba para cada para de tu hogar, por ejemplo:

Si el piso es de exterior, entonces la mejor escoba para hacer esta tarea es una que tenga cerdas duras para que jale y recoja bien todas las hojas, ramitas, insectos y otros elementos que haya podido traer el viento.



Pero, si el piso es el del interior de tu casa, entonces es mejor elegir una escoba de cerdas ligeras para que se deslice bien. Además son cómodas a la hora de limpiar, pueden barrer esquinas y rincones con facilidad.

Sus cerdas suaves también te ayudarán a conservar tu piso sin rayaduras. Si tu piso ya tiene unas cuantas marcas o rayones, aquí te compartimos el mejor truco para eliminarlos:

Video Cómo quitar los rayones del piso: Truco para eliminarlos sin esfuerzo

¿Cómo mantener una escoba en buen estado?

Lo mejor es colgarla de un gancho con las cerdas hacia arriba o hacia abajo; de éste modo no se deformaran ni se caerán tan fácilmente. ¡Evita a toda costa dejarla inclinada o tirada en el piso!

PUBLICIDAD

¿Qué otra técnica puedes enseñarnos para barrer el piso sin dejar mugre?