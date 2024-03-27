3 trucos para mantener tus esponjas y fibras para trastes limpias y libres de gérmenes

Video Elimina las bacterias en tus esponjas para lavar tastes con este truco

Las esponjas y fibras para lavar trastes son utensilios que no deben faltar en nuestro fregadero. Con ellas podemos lavar los trastes, la estufa y hasta algunos enceres de nuestra cocina para mantenerla limpia y libre de bacterias. Sin embargo, después de utilizarlos debemos lavarlos y desinfectarlos bien, pues si no lo hacemos pueden proliferar ahí diversos microorganismos que pueden enfermarnos.

Tipos de fibras y esponjas para trastes: para qué sirve cada una

Existen diferentes tipos de fibras y esponjas para trastes: las de nylon, de aluminio, con estropajo y de luffa, entre otras. Las fibras de aluminio son conocidas por su durabilidad y capacidad para eliminar las manchas y suciedad más difícil de quitar. Mientas que las esponjas de nylon son ideales para eliminar la grasa más difícil de los trastes, pero pueden rayar superficies delicadas.



Las esponjas con estropajo tienen dos lados con diferente textura. El suave es adecuado para limpiar superficies delicadas, mientras que el lado con estropajo es ideal para eliminar la suciedad y residuos difíciles. Finalmente, las de luffa son suaves y no rayan las superficies.

¿Cómo lavarlas y desinfectarlas? 3 trucos infalibles

Las esponjas y fibras para lavar trastes deben limpiarse y desinfectarse regularmente para evitar que acumulen bacterias y gérmenes, que pueden propagarse a los utensilios y superficies de cocina. Si aún no sabes cómo hacerlo te presentamos 3 trucos y consejos para mantenerlas limpias y libres de microorganismos.

#1 Remojo en vinagre y agua caliente

Mezcla partes iguales de agua caliente y vinagre blanco en un recipiente y sumerge las esponjas y fibras en desinfectante natural. Elimina bacterias y malos olores. Después de remojarlas, enjuaga bien las esponjas y fibras con agua limpia y deja que se sequen al aire.

#2 Microondas

Como te mostramos en nuestro video al inicio de este artículo, uno de los trucos más eficaces para limpiar y desinfectar las esponjas para lavar trastes. Solo debes colocarlas un minuto dentro del microondas. El calor generado ayudará a matar las bacterias y gérmenes. Este consejo utilizalo solamente para las esponjas pues es peligroso que lo apliques con fibras de aluminio.

#3 Lejía diluida

Mezcla una parte de lejía con nueve partes de agua en un recipiente y sumerge las esponjas y fibras en esta solución de 5 a 10 minutos. La lejía es una desinfectante potente que puede eliminar eficazmente todos los microorganismos dañinos para la salud. Después, enjuaga bien las esponjas y fibras con agua limpia y deja que se sequen al aire antes de utilizarlas nuevamente.

Con estos trucos y consejos puedes asegurarte de que tus herramientas de limpieza estén siempre listas para eliminar la suciedad y gérmenes de tus trastes y utensilios. Mantén tu cocina limpia y segura para ti y tu familia.