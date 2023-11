¿Cada cuánto tiempo deberías mandar tu ropa a la tintorería? Te lo decimos

Las tareas de adulto no terminan. Se hacen más complicadas si no conoces las técnicas correctas para lavar o limpiar tus prendas o accesorios. Por ejemplo, no saber cuándo debes mandar tu ropa a la tintorería. Aceptémoslo, muchas veces no sabemos qué tipo de ropa o con qué frecuencia se puede enviar a esta limpieza profesional. Esto es vital para que te dure en buen estado por más tiempo.