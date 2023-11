Mal olor en las axilas: 5 trucos para eliminarlo que aún no has probado y sí funcionan

Los desodorantes ayudan a prevenir el mal olor del sudor, pero no detienen la transpiración, por lo que tienen más probabilidades de fallar que un antitranspirante. Este evita la sudoración. Sin embargo, para que el producto sí funcione debes aplicarlo de noche que es cuando tu cuerpo no transpira, explica WebMD. De lo contrario, no le darás tiempo de actuar.