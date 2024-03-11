Desvanecer las canas con té negro es posible: receta para preparar un tinte natural

Las canas son una respuesta natural del cuerpoante la disminución progresiva de los melanocitos: células responsables de pigmentar el cabello y llenarlo de color. Ya sea un mechón, un pelito o la cabellera completa, es normal que con el paso del tiempo el color gris empiece a apoderarse de nuestra melena y cambie su apariencia.

Si estás buscando mejorar tu aspecto y aprender a desvanecer tus canas de forma natural para lucir llena de vitalidad, te compartimos una de las mejores para preparar un tinte natural aprovechando los beneficios del té negro.

Cómo preparar una infusión casera de té negro para desvanecer canas

Te mostramos la receta definitiva para preparar un tinte natural en casa con té negro que desvanecerá las canas en menos de 30 minutos. ¡Toma nota y pon manos a la obra!

Receta: Tinte natural de té negro para tu cabello

¿Qué necesitas?

2 tazas de té negro infusionado

3 cucharadas de aceite de coco

1 toalla para el cabello

Procedimiento

1. Para comenzar a desvanecer canas con este tinte natural vierte el té negro y el aceite de coco en un recipiente de vidrio. Revuelve hasta obtener una mezcla homogénea.

2. Aplica generosamente sobre tu cabello y realiza un masaje desde la raíz hasta las puntas. Asegúrate de no dejar ningún espacio vacío.

3. Envuelve tu melena con una toalla y deja reposar durante 20 minutos. Enjuaga con agua tibia y lava como lo harías habitualmente.

Beneficios del té negro para tu cabello

El té negro proviene de una planta llama Camelia sinensis. De acuerdo con WebMD, ésta cuenta con propiedades antioxidantes que hidratan el cuero cabelludo, previenen el daño causado por sustancias químicas y reducen las puntas abiertas.

Asimismo, un análisis de la Biblioteca Nacional de Medicina descubrió que contiene cafeína, la cual bloquea los efectos de la dihidrotestosterona, hormona que adelgaza las hebras capilares y acelera la caída del cabello.

Por otro lado, el aceite de coco tiene ácidos grasos que estimulan el crecimiento, aumentan el grosor del pelo y evitan el adelgazamiento, subraya un estudio del International Journal of Trichology.



Otros de sus ingredientes esenciales son el colágeno y la elastina, proteínas responsables de darle brillo y suavidad a tu melena.

Sigue nuestras recomendaciones y recuerda que la constancia es clave para que este tratamiento funcione adecuadamente. Inténtalo y prepárate para verte (y sentirte) más guapa que nunca.

¡Los resultados te sorprenderán!