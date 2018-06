El príncipe Harry y Meghan Markle enfrentan su primer gran dolor de cabeza

Pero la felicidad no es completa. Aunque la pareja todavía no tiene hijos, ya tiene razones para empezar a preocuparse. El título de duque solo lo podrá heredar un hijo varón. Las rebuscadas reglas de la corona británica impiden que ese título nobiliario se extienda a una hija. Eso significa que si no tienen hijos varones su título muere.