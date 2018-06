Meghan y Harry viajarán a México para que el príncipe conozca (al fin) a su suegro

El padre de Meghan no pudo asistir a la boda el pasado 19 de mayo debido a problemas cardiacos, por lo que tuvo que permanecer en Rosarito, Baja Califronia (al extremo noroccidental de la República Mexicana), donde radica actualmente.

Nicholl dijo no saber la fecha exacta del viaje de los recién casados a México, pero aseguró que ha escuchado a personas cercanas a los duques de Sussex decir que existe gran interés de parte de Harry por conocer al papá de su esposa.

Previo a la boda real, Meghan Markle señaló a través de un comunicado que su padre no asistiría a la boda después de que le implantaron unos stents, luego de un ataque cardiaco que sufrió una semana antes del enlace.



"Tristemente, mi padre no asistirá a nuestra boda. Siempre me he preocupado por mi padre y espero que se le pueda dar el espacio que necesita para enfocarse en su salud".