Marjorie no se rinde: quiere el pasaporte mexicano para Matías pero aún no se lo dan

Marjorie de Sousa no se rinde, ella desea obtener el pasaporte de su hijo Matías Gregorio Gil de Sousa para poder salir del país con el pequeño de un año de edad y para ello, acudió la tarde del 12 de febrero al juzgado 12 de lo familiar a una audiencia de trámite a la que de parte de Julián Gil acudió su abogado defensor, el licenciado Rodrigo Carmona.

Una manifestación en el Centro de la Ciudad de México impidió que Marjorie llegara a tiempo a la cita, a prisa y acompañada por su abogada, Alma Pellón, pidió a los medios de comunicación que la dejaran entrar: “Chicos, por favor, vengo tardísimo, déjenme caminar, de verdad tengo que entrar” y efectivamente llegó 17 minutos tarde a su encuentro con el juez, quien ya la esperaba junto con el abogado de Julián Gil.



Así ha sido el primer año de Matías Gregorio, hijo de Julián Gil y Marjorie de Sousa Esta imagen la compartió Julián Gil el 14 de noviembre de 2017, cuando la justicia mexicana falló a favor de que se le hiciera la prueba de ADN a Matías. "Que el mundo sepa que eres mi hijo ❤️. Gracias a la justicia mexicana por fallar a nuestro favor y poder demostrar que tú, Matías Gil, llevas mi sangre. Pronto se hará la prueba de ADN como lo pidió el juez. Te amo. Gracias mi Dios🙏🏼". A Matías Gil Sousa lo hemos visto desde que estaba en el vientre de su mamá, Marjorie de Sousa. Matías en brazos de su papá a los 10 meses de nacido. Desde que sus ojos azules vieron la luz del sol, a Matías lo recibieron las cámaras. Esta imagen corresponde a un video que Julián Gil publicó en su cuenta de Instagram y que evidencia el íntimo momento. Esta fue una de las primeras fotos que le tomaron al salir del hospital. Ya no es más el bebé que recordábamos y al que le seguíamos la pista en su extinto perfil de Instagram. Tiempo después de la separación, el color de ojos de Matías generó especulaciones sobre quién era su verdadero padre. Julián Gil fue el primero en compartir a Univision fotos exclusivas del rostro Matías, su bebé con Marjorie de Sousa. Matías Gregorio Gil de Sousa necesitó apoyo médico durante sus primeros meses de vida. El pequeño recibe tratamiento porque padece de reflujo gástrico. Julián Gil no ha podido convivir con su hijo durante gran parte de su primer año de vida. Matías tampoco ha podido convivir mucho con Nicole, su hermana mayor, por parte de padre. El empresario y actor argentino Julián Gil fue el primero en cargar a Matías, cuando lllegó al mundo el 27 de enero de 2017. Tras separarse de Marjorie de Sousa, Julián Gil ha insistido en que se le permita compartir con su hijo tiempo de calidad. "Enamorado", escribió en esta foto que publicó en Facebook, donde se ve la rubia cabellera del pequeño. Julián Gil y Marjorie de Sousa parecían estar muy enamorados el día que nació su hijo, pero su relación terminó algunas semanas después. Los tres, de manos, el pasado 27 de enero en un hospital de la Ciudad de México. Los actores compartieron en las redes sociales la noticia del nacimiento de su heredero con una tierna foto: "Nos portamos bien 🙌🏻 para q Dios nos regalara la oportunidad de tenerte en nuestras vidas 😍 gracias, gracias, gracias 🙌🏻🙏🏻❤️🍼te amamos @matiasgildesousa #papáymamá #nuestroregalo". Hasta en el último momento del embarazo, Julián y Marjorie disfrutaron la etapa con divertidas fotos y videos. La pareja se había comprometido en matrimonio y retrasó su boda para disfrutar el crecimiento de su hijo. Marjorie de Sousa no dejó de presumir su pancita ni en el último minuto de su embarazo. Julián Gil le tomó fotos de Marjorie embarazada para capturar cada momento. Marjorie de Sousa estuvo sola durante algunos meses antes de dar a luz, pues Julián Gil grababa una película en España. La pareja se comprometió durante el embarazo de Marjorie. Marjorie contó con el apoyo de su mamá y de su hermano en todo momento. Marjorie de Sousa y Julián Gil anunciaron su ruptura a finales de abril, menos de tres meses después de que tuvieron a Matías. La actriz confesó que físicamente y emocionalmente ha sido un cambio muy fuerte, por eso le pide a los hombres que le den mucho amor a las mujeres embarazadas. Subir de peso no fue un problema para ella, pues sabe que fue por el bien de su bebé. Los amigos de ambos estuvieron muy al pendiente del proceso. Por eso tuvieron varios baby shower, en los que se divirtieron en grande. Marjorie de Sousa soñaba con ser madre y Matías Gregorio fue la respuesta a sus ruegos. Durante el embarazo de Marjorie, Julián tuvo que viajar a España para la filmación de una película. "Hoy la vida nos pone una prueba a ver de qué estamos hechos", le escribió su papá, sin imaginar que enfrentarían un reto mayor. "Sabemos lo duro que es separarnos aunque sea por un ratito, pero a la vez el saber todo el amor que existe entre los tres me da la tranquilidad de poderme ir sabiendo que nada será más fuerte que nosotros". "Te amo y te quiero dar las gracias por estar ahí firme como siempre.... Por ser mi cómplice... mi amiga.... mi consejera... mi amor... Mi todo... Le pido a Dios que me los cuide a los dos y le dices a @matiasgildesousa Todas las noches que papi lo ama y que lo esperamos con ansias TE ADORO ❤️❤️❤️", escribió en Instagram. Julián no quiso perderse ningún momento del embarazo, por eso utilizaron la tecnología para que estuviera 'presente en el ultrasonido': "Así escucharon hoy mi corazón 😍 emocionado por ver a mi mamá, también estaba mi abuelita, mi papá que nos llamó por FaceTime y me vio también mi carita hermosa. No tenía muchas ganas de moverme, estoy un poco agotado de trabajar con mamá", publicó en Instagram. Y cuando todavía no nacía, Matías ya tenía su propia cuenta de Instagram, donde los felices papás compartieron momentos de su crecimiento: "Y así nuestra historia 😱😂😂😂 serán mis papás?? 😁😂😂😂😂😍😍😍". Desde que supieron que se convertirían en padres han gritado su felicidad a los cuatro vientos. La pareja no ha dejado de comprar ropa y accesorios para su bebito: "Este es un regalo de mi papi 😍 se siente bonito que me amen tanto❤️❤️❤️👶🏼👧🏼👦🏼". Marjorie continuó haciendo ejercicio para mantenerse sana y fuerte durante el embarazo. También acompañaba a Julián a los eventos que lo invitan y seguía luciendo guapísima. Ella es la prueba de que las mujeres embarazadas tienen una luz especial. Cuando estaban juntos se la pasan derramando miel, la pareja le contó a la revista People en Español cómo fue que se comprometieron. Julián Gil la llevó a un restaurante en Miami y la venezolana pensaba que sólo sería una cena romántica. Sin embargo esa noche cambiaría su vida. A ritmo de Mariachi, Julián Gil se hincó y le entregó el anillo de compromiso, sus familiares y amigos salieron para aplaudirles, pues estaban escondidos. "Tuve que engañarla, engañarla, engañarla... Se enojó conmigo miércoles, jueves y viernes", explicó el galán a la revista People en Español. Julián estaba muy nervioso, pero todo salió a la perfección. Marjorie lloró de la emoción y no dudó en darle el tan anhelado 'sí' a su novio. Julián estuvo muy comprometido con todas las etapas del embarazo. Desde que anunciaron el sexo del bebé crearon su cuenta en Instagram, donde los actores compartirán su crecimiento con sus seguidores. La noticia la dieron a través de una convivencia que organizaron con la revista TVyNovelas. "Me llegan muchos regalos de amigos de mis papis 😍@sgranada gracias 😍😘", escribieron en esta imagen. Julián y Marjorie decidieron que Matías sería mexicano, pues ambos actores le tienen mucho cariño a la tierra azteca, además ahí fue donde resurgió el amor. Recordemos que hace 10 años Cupido los flechó por primera vez, sin embargo su relación no prosperó y después de un año terminaron. Pero se volvieron a reencontrar al trabajar en la telenovela Hasta el fin del mundo, aunque sólo fueron compañeros de trabajo. Pero con la llegada de Marjorie al melodrama Sueño de amor todo cambió, los sentimientos volvieron a surgir y decidieron darse una segunda oportunidad. Con esta imagen anunciaron su noviazgo: "El primer amor no siempre llega en orden... #Mio @juliangil", escribió la ex Miss Venezuela. Marjorie estaba muy emocionada porque es mamá primeriza. Pero eso sí, nunca dejó de hacer ejercicio para mantenerse en forma. Julián y Marjorie al anunciar su bebé en la revista People en Español. El pequeño es el sol de su mamá, con quien ha estado de vacaciones en distintos paraísos mexicanos. Fueron a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México para agradecerle a la Virgen por las bendiciones.

Tras casi dos horas de audiencia en la que Marjorie tomaba agua y el defensor de Julián no dejó de caminar dentro de la oficina del juzgado. A su salida, el licenciado Carmona explicó que el pasaporte de Matías no ha sido autorizado: “El problema es que (Marjorie) no garantiza el lugar de residencia, no especifica la necesidad que tiene para sacar al niño del país y, obviamente, Julián no lo permite. De por sí le ha costado trabajo ver a su hijo ahorita”.

Fuentes del emtorno de Marjorie de Sousa, aseguraron que se trató de una audiencia de trámite, que aún no hay nada establecido y que todavía se desconoce si se le dará o no el pasaporte a Matías, aunque coincidieron, como Marjoriem en guardar prudencia a la hora de dar declaraciones. “No puedo hablar de verdad, así que no daré ninguna declaración”, declaró la venezolana a Univision Entretenimiento y subió al elevador, en un quinto piso, en compañía de sus abogados.



Esto es lo que los astros traen para Marjorie de Sousa y Julián Gil este 2018 El paisaje astral no podía estar más convulso: Urano y Mercurio retrógrados en signos de fuego y el planetoide Ceres también retrógrado en ese elemento. Los personajes de la acción, un geminiano (Julián Gil) a quien le afecta el movimiento retrógrado de su regente Mercurio de forma impactante, una nativa del signo Tauro (Marjorie de Sousa) afectada con Venus en el elemento fuego y el actor Gabriel Soto, tercer personaje de esta situación (Aries, del elemento fuego también). Desde el punto de vista astrológico resulta muy interesante este enredo que parece complicarse cada día, pero que ya comienza a vislumbrarse con otros destellos pues a medida que se vaya terminando el año 2017 y comience el 2018 con el ciclo dos en el horóscopo y la terminación de los movimientos retrógrados que han sido parte del problema, las aguas empiezan a tomar su nivel. En enero Urano entrará directo después de varios meses retrógrados, los mismos en los que se ha desarrollado todo este escándalo, y también Mercurio terminará su movimiento retrógrado facilitando las comunicaciones entre las partes. El año 2018 será el año del perro en el horóscopo chino, precisamente desde el 15 de febrero y coincidirá también con el año zodiacal chino del actor Julián Gil, nacido en el 1970 bajo el signo de Géminis y también en un año del perro, concretamente el perro de metal. Astrológicamente han incidido varios factores que han causado toda esta desafortunada situación en la que se han visto envuelto tres seres humanos, pero básicamente un inocente que no tiene por qué estar sufriendo los errores de los mayores. Al analizar el desarrollo del conflicto entre Julián Gil y la actriz venezolana Marjorie de Sousa, nacida en el año del mono y en el signo de Tauro comparando ambas cartas natales, la combinación numerológica y la sinastría, aparece que en este primer trimestre del año habrá una solución final al asunto escabroso de la paternidad del pequeño Matías. Según las incidencias existentes en el caso el niño parece ser realmente hijo de Julián Gil algo que podría ser demostrado con una prueba de ADN la cual podría o no realizarse. Desde el punto de vista legal Julián Gil saldrá mejor de lo que se esperaba logrando una reducción de la mensualidad que está enviando a Marjorie de Sousa como manutención de Matías. Profundizando en aspectos de la carta natal de Marjorie y el actor Gabriel Soto, un ariano nacido en el año de la liebre de madera según el horóscopo chino se vaticinan períodos de tensión triángulos amorosos que terminarán nuevamente en las cortes de justicia y en replanteamientos legales. Las tensas relaciones entre los tres, así como las cuestiones asociadas con las restricciones a las visitas del padre a su hijo y las dificultades existentes para que el niño tenga una infancia llena de amor como se merece. Para Julián Gil significará el fin de una pesadilla legal y el inicio de una etapa nueva dentro de su carrera y su vida sentimental alejado de quienes hasta estos momentos le han estado acompañando. Se considera la posibilidad de una actuación teatral o en telenovelas, todo lo cual le ocupará el centro de su atención durante este año del perro. Para Marjorie de Sousa las cosas no le irán del todo bien y debido a toda esta situación habrá visto bajar su popularidad entre sus fans. El actor Gabriel de Soto se desvinculará totalmente del problema. Todo quedará en el pasado para el bien del pequeño Matías que es lo que debe primar en todo momento, sin egoísmos ni actitudes de protagonismo pues su bienestar y educación debe ser el factor principal que impere en este conflicto.

Al llegar a la planta baja pidió que la dejaran acceder al estacionamiento por una entrada distinta a la común: “No es por arbitrariedad es por protección de la gente”. Sin embargo, los elementos de seguridad de la sala judicial se lo negaron y la escoltaron a la salida donde la esperaba más de una docena de medios de comunicación: “Sepa que me está aventando a los tiburones, ni si quiera me van a dejar caminar”, dijo y salió al encuentro con reporteros y camarógrafos.

Ahí, aseguró: “ No puedo hablar por el momento, discúlpenme, ustedes saben que cuando puedo, con todo gusto lo hago”, dijo mientras sus abogados le abrían paso entre la vorágine de medios de comunicación y curiosos que se arremolinaron a su alrededor.



Aún queda pendiente una audiencia más para saber si Matías tendrá o no el pasaporte mexicano, la tercera en el proceso judicial alterno que promovió la actriz para tratar de obtener el docuemnto de su hijo sin que sea necesario el consentimiento del padre, como prevé la legislación mexicana .



