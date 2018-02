Lo cumplieron: Julián Gil no asistió al centro de convivencia, pero Matías sí

Hace una semana Julián Gil advirtió tajantemente a los medios reunidos que no pisaría nunca más el centro de convivencia donde se reúne con su hijo Matías Gregorio, por considerarlo "dañino" e "injusto" para todos los involucrados: " Por el bien de Matías, por el bien mío y de mi familia, ceo que este sitio, más que acercarme a él, me aleja. No me importa que me caiga todo el peso de la ley".

En lo que sería el cuarto encuentro del año entre padre e hijo solo vimos al pequeño llegar en brazos de su niñera, para retirarse 15 minutos después.



Esto es lo que los astros traen para Marjorie de Sousa y Julián Gil este 2018 El paisaje astral no podía estar más convulso: Urano y Mercurio retrógrados en signos de fuego y el planetoide Ceres también retrógrado en ese elemento. Los personajes de la acción, un geminiano (Julián Gil) a quien le afecta el movimiento retrógrado de su regente Mercurio de forma impactante, una nativa del signo Tauro (Marjorie de Sousa) afectada con Venus en el elemento fuego y el actor Gabriel Soto, tercer personaje de esta situación (Aries, del elemento fuego también). Foto: Univisión | Univision 0 Compartir Desde el punto de vista astrológico resulta muy interesante este enredo que parece complicarse cada día, pero que ya comienza a vislumbrarse con otros destellos pues a medida que se vaya terminando el año 2017 y comience el 2018 con el ciclo dos en el horóscopo y la terminación de los movimientos retrógrados que han sido parte del problema, las aguas empiezan a tomar su nivel. Foto: Univisión | Univision 0 Compartir En enero Urano entrará directo después de varios meses retrógrados, los mismos en los que se ha desarrollado todo este escándalo, y también Mercurio terminará su movimiento retrógrado facilitando las comunicaciones entre las partes. Foto: Univisión | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El año 2018 será el año del perro en el horóscopo chino, precisamente desde el 15 de febrero y coincidirá también con el año zodiacal chino del actor Julián Gil, nacido en el 1970 bajo el signo de Géminis y también en un año del perro, concretamente el perro de metal. Foto: Univisión | Univision 0 Compartir Astrológicamente han incidido varios factores que han causado toda esta desafortunada situación en la que se han visto envuelto tres seres humanos, pero básicamente un inocente que no tiene por qué estar sufriendo los errores de los mayores. Foto: Univisión | Univision 0 Compartir Al analizar el desarrollo del conflicto entre Julián Gil y la actriz venezolana Marjorie de Sousa, nacida en el año del mono y en el signo de Tauro comparando ambas cartas natales, la combinación numerológica y la sinastría, aparece que en este primer trimestre del año habrá una solución final al asunto escabroso de la paternidad del pequeño Matías. Foto: Univisión | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Según las incidencias existentes en el caso el niño parece ser realmente hijo de Julián Gil algo que podría ser demostrado con una prueba de ADN la cual podría o no realizarse. Foto: Univisión | Univision 0 Compartir Desde el punto de vista legal Julián Gil saldrá mejor de lo que se esperaba logrando una reducción de la mensualidad que está enviando a Marjorie de Sousa como manutención de Matías. Foto: Univisión | Univision 0 Compartir Profundizando en aspectos de la carta natal de Marjorie y el actor Gabriel Soto, un ariano nacido en el año de la liebre de madera según el horóscopo chino se vaticinan períodos de tensión triángulos amorosos que terminarán nuevamente en las cortes de justicia y en replanteamientos legales. Foto: Univisión | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Las tensas relaciones entre los tres, así como las cuestiones asociadas con las restricciones a las visitas del padre a su hijo y las dificultades existentes para que el niño tenga una infancia llena de amor como se merece. Foto: Univisión | Univision 0 Compartir Para Julián Gil significará el fin de una pesadilla legal y el inicio de una etapa nueva dentro de su carrera y su vida sentimental alejado de quienes hasta estos momentos le han estado acompañando. Se considera la posibilidad de una actuación teatral o en telenovelas, todo lo cual le ocupará el centro de su atención durante este año del perro. Foto: Univisión | Univision 0 Compartir Para Marjorie de Sousa las cosas no le irán del todo bien y debido a toda esta situación habrá visto bajar su popularidad entre sus fans. El actor Gabriel de Soto se desvinculará totalmente del problema. Foto: Univisión | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Todo quedará en el pasado para el bien del pequeño Matías que es lo que debe primar en todo momento, sin egoísmos ni actitudes de protagonismo pues su bienestar y educación debe ser el factor principal que impere en este conflicto. Foto: Univisión | Univision 0 Compartir



Por su parte, Marjorie de Sousa emitió un comunicado el viernes 2 de febrero, en el que aseguraba encontrarse en la mejor disposición de que el pequeño conviva con Gil, aunque por ley y para no tener una sanción ante los juzgados donde se está llevando el caso, seguirá mandando a Matías, aludiendo al hecho de que estas visitas hayan sido programadas en tal lugar no se trata de un "capricho" suyo, sino que son consecuencia a la demanda interpuesta por el propio Julián.

En dicho comunicado, la venezolana también comentó: “ Buscaremos otras formas para que mi bebé pueda convivir con su papá, pues como lo he comentado, es muy importante que se de esa convivencia por el bienestar de Mati y de todos”.



Matías sí irá a la visita semanal con su padre este sábado, pero ¿Julián Gil asistirá? Univision 0 Compartir



El pequeño hizo su entrada custodiado por el personal que está encargado de cuidarlo, pero sin que en esta ocasión lo acompañara ningún miembro del equipo legal de Marjorie, por lo que al término del tiempo reglamentario de espera, abandonaron el recinto a bordo de un vehículo que esperaba y no se dio ninguna declaración al respecto.

También te puede interesar: