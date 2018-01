Julián Gil está harto: "La única foto que yo tengo con mi hijo la hice sin permiso"

La primera visita de 2018 entre Julián Gil y su hijo Matías Gregorio, coincidió con el primer cumpleaños del pequeño, y tras una hora de estar juntos en el centro de convivencia, ubicado en el centro de la Ciudad de México, la reunión acabó en tristeza por parte del padre, quien comentó que ni siquiera pudo tener un recuerdo a lado del pequeño: “No tengo una foto con mi hijo, porque me quitan el celular. La única foto que yo tengo y lo digo públicamente, me metí un celular donde no me lo tenía que meter y lo hice sin permiso”.

El actor dice estar cansado de este proceso, de las circunstancias impuestas por el sistema, que él califica de 'injusticias' y sobre todo, del escaso contacto que existe con su hijo, pese a que él intentó llegar a un acuerdo con Marjorie, el cual la actriz no ha aceptado: "Ella tiene mi convenio sobre la mesa, uno que cualquier mujer en el mundo quisiera tener, el que ella me presentó es algo que ningún padre en el mundo firmaría; ya que de alguna manera, tendría todas las responsabilidades como padre, pero me quedaría sin ningún derecho, no lo voy a firmar”.



El primer año de Matías: aquí las fotos íntimas que confirman que es el hijo de Julián Gil Una semana antes de su primer cumpleaños, se reveló el resultado de la prueba de ADN hecha a Matías Gregorio Gil de Sousa y que evidencia sus vínculos con Julián Gil y Marjorie de Sousa. Durante el embarazo de Marjorie, Julián tuvo que viajar a España para la filmación de una película. Desde que sus ojos azules vieron la luz del sol, a Matías lo recibieron las cámaras. Los tres, de manos, el pasado 27 de enero en un hospital de la Ciudad de México. Los actores compartieron en las redes sociales la noticia del nacimiento de su heredero con una tierna foto. Julián Gil le había entregado a Marjorie de Sousa un anillo de compromiso y planificaban la boda para el momento en que Matías estuviera más grande. Durante el primer mes de nacimiento del bebé, Julián Gil presumía sus momentos íntimos con él. Nada hacía sospechar que la relación de Julián y Marjorie se había quebrantado. Un viaje que Julián Gil dio a Japón en marzo de 2017, junto a sus dos hijos mayores -Nicolle, de 30 años y Julián de 21- generó controversia. Algunas personas no entendían cómo el actor dejaba a Marjorie con su recién nacido para irse de viaje. En abril de 2017, Julián Gil y Marjorie se separaron. El dijo que en su relación había una tercera persona y se señaló como la culpable a la mamá de Marjorie de Sousa, Gloria Rivas. Tiempo después de la separación, el color de ojos de Matías generó especulaciones sobre quién era su verdadero padre. Julián Gil y su familia compartían fotos del actor cuando niño, destacando el fuerte parecido con el bebé Matías. Cuando Matías tenía cuatro meses de nacido, Julián Gil comenzó a verlo una hora, a la semana, en un centro de convivencia de la Ciudad de México, pues su única relación con Marjorie era a través de abogados y jueces. Para eliminar toda duda, Marjorie de Sousa solicitó que al menor se le sometiera a una prueba de ADN que comprobara que Julián Gil es su padre. Julián Gil también solicitó que al pequeño se le sometiera al examen genético que permitiera validar su origen, pues de esa forma no le quedaría ninguna duda cuando Matías creciera y viera las calumnias que se han publicado en internet. Esta imagen la compartió Julián Gil el 14 de noviembre de 2017, cuando la justicia mexicana falló a favor de que se le hiciera la prueba de ADN a Matías. Las hermanas de Julián Gil también han publicado fotos de infancia del actor, señalando el parecido con su sobrino. Julián también ha defendido que sus dos hijos mayores pueden dar fe de lo buen padre que es. Durante los pasados ocho meses, Julián Gil y Marjorie de Sousa han sido incapaces de alcanzar un acuerdo que le permita al actor ver al bebé fuera del centro de convivencia. Julián Gil quiere disfrutar de su hijo con la misma libertad que lo hace Marjorie de Sousa. El viernes 19 de enero de 2018, los resultados del examen de ADN evidenciaron lo que ya se sabía: Matías Gregorio Gil de Sousa es hijo biológico de Julián Gil y no de Gabriel Soto, como se comentaba. Aunque su origen está aclarado, todavía queda en suspenso la relación entre los padres de Matías, que siguen peleando en los tribunales la manutención y las relaciones paternofiliales.



La cita tuvo lugar a las 15:00 del sábado 27 de enero, cuando Matías Gregorio, el hijo de Julián Gil y Marjorie de Sousa, hizo su arribo al centro de convivencia en brazos de su nana, y custodiados ambos por Alberto Gómez (representante de Marjorie). Siendo también su cumpleaños, los periodistas y fans reunidos afuera de la institución, le cantaron las tradicionales 'mañanitas' cuando apareció el pequeño.

Muy puntualmente, unos cuantos minutos antes de la hora estipulada, Julián Gil llegó solo, con atuendo casual, un gorro de invierno y una mochila al hombro y recibió también parabienes de la pequeña multitud reunida a las puertas del juzgado. Hay que señalar que tanto Matías como Julián accedieron rápido al centro de convivencia.



"Esto no se lo merece Matías, ni Marjorie, ni yo."

Al cabo de una hora exacta, padre e hijo abandonaron el recinto por separado, siendo el pequeño escoltado hasta el vehículo que lo esperaba, mientras que Julián, con aspecto desencajado y un tono sombrío, habló con la prensa reunida, dando fuertes declaraciones.



Hoy va a ser el último día en mi vida, que piso este sitio por el bien de Matías, por el bien mío y de mi familia, creo que este sitio, más que acercarme a él, me aleja.



Agregó, visiblemente alterado: "Llevamos 10 meses así; (ustedes) vieron que el juez ya dictó una sentencia donde él me daba el privilegio de estar con el niño cuatro horas los sábados, se ampararon, apelaron y esto volvió a que estemos aquí”.



Es difícil que Matías vaya a tener un año más agitado en su vida: mira todo lo que le pasó en 2017 Gracias a la justicia mexicana por fallar a nuestro favor y poder demostrar que tú, Matías Gil, llevas mi sangre. Pronto se hará la prueba de ADN como lo pidió el juez. Te amo. Gracias mi Dios🙏🏼". Foto: Instagram Julián Gil | Univision 0 Compartir A Matías Gil de Sousa lo hemos visto desde que estaba en el vientre de su mamá, Marjorie de Sousa, por cuenta de las portadas en revistas y las cuentas de Instagram de sus papás. De hecho, Matías tuvo una cuenta personal que fue cerrada el 10 de julio de 2017, por cuenta del escándalo mediático en el que estaban sumidos sus papás. 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En un punto de la pelea legal, sus fotos fueron motivo de discordia. Esta imagen corresponde a un video que Julián Gil publicó en su cuenta de Instagram, donde dijo: “me sorprende que Marjorie señale que no estuve con ella en el momento del nacimiento de nuestro hijo y que supuestamente no le di ningún tipo de apoyo, siendo que en la realidad tuve la bendición de ser la persona que cargó por primera vez a nuestro hijo y fui yo quien lo puse en los brazos de su madre. El vídeo habla por sí solo”. Foto: Instagram Julián Gil | Univision 0 Compartir Esta fue una de las primeras fotos que le tomaron al salir del hospital. Foto: Instagram Julián Gil | Univision 0 Compartir Ya no es más el bebé que recordábamos y al que le seguíamos la pista en su extinto perfil de Instagram. Foto: Instagram Julián Gil | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Esta visita se dio semanas después de que Julián Gil pidiera la nulidad de paternidad. Gabriel Soto admitió que sus infidelidades y otros errores contribuyeron a su recién anunciada separación de Geraldine Bazán. Además, reconoció que las fotos que salieron de él y de Marjorie de Sousa en la playa contribuyeron a que su matrimonio se pusiera difícil. En entrevista con El Gordo y la Flaca a inicios de diciembre de 2017, Soto respondió públicamente si alguna vez tuvo relaciones sexuales con la actriz venezolana: "jamás, jamás. Ni siquiera le di un solo beso (a Marjorie de Sousa)", respondió Gabriel Soto al periodista Gustavo Adolfo Infante. Este tema del ADN es un juicio paralelo a las dos demandas interpuestas entre sí por los actores, cuyo objetivo inicial es realizar una prueba de ADN al hijo de ambos, con la finalidad de determinar si Julián Gil es el padre de Matías y si, por lo tanto, está obligado a proveerlo de manutención. Julián declaró varias veces este año a los medios que solo quiere aclarar las dudas que se han sembrado al respecto, sobre si es él o no el papá biológico de Matías Gregorio Gil de Sousa, el nombre con el que quedó registrado y se asienta en su Acta de Nacimiento, ante el Registro Civil de la Ciudad de México. Nicole Gil, hija de Julián y medio hermana de Matías, ha acompañado a su papá en todo el pleito y los momentos más difíciles. Foto: Instagram Julián Gil | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En los primeros días de vida de Matías, tanto Marjorie de Sousa como Julián Gil solo subían a internet fotos de las manos o los pies de Matías, por un contrato de exclusividad que tenían con la revista 'People en Español'. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Esta es una de las fotografías que publicaron cuando Matías acababa de nacer. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Julián está muy emocionado con su hijo, desde hace tiempo tenía la ilusión de volver a convertirse en padre: "Enamorado", escribió en esta foto que publicó en Facebook, donde se ve la rubia cabellera del pequeño. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Julián Gil y Marjorie de Sousa parecían estar muy enamorados el día que nació su hijo, pero su relación terminaría algunas semanas después. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Matías Gregorio Gil de Sousa nació el 27 de enero de 2017 en un hospital de la Ciudad de México. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Los actores compartieron la noticia en redes sociales con una tierna foto: "Nos portamos bien 🙌🏻 para que Dios nos regalara la oportunidad de tenerte en nuestras vidas 😍 gracias, gracias, gracias 🙌🏻🙏🏻❤️🍼te amamos @matiasgildesousa #papáymamá #nuestroregalo", escribió en Instagram la venezolana. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Hasta en el último momento del embarazo, Julián y Marjorie disfrutaron la etapa con divertidas fotos y videos. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir La pareja había retrasado la fecha de su boda para disfrutar el crecimiento de su hijo. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Marjorie de Sousa no dejó de presumir su pancita ni en el último minuto de su embarazo. 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Julián Gil también estaba contando los días para tener entre sus brazos a Matías. Siempre estuvo muy comprometido con la etapa de embarazo de Marjorie y le tomó fotos para capturar cada momento. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir La pareja se comprometió en un restaurante de Miami, durante el embarazo de Marjorie. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Algunos medios de comunicación decían que Marjorie daría a luz la última semana del mes de enero y le atinaron: nació en la mañana del 27 de enero de 2017. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Marjorie de Sousa y Julián Gil anunciaron su ruptura a finales de abril, menos de tres meses después del parto de Matías. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir La actriz confesó que había sido un cambio físico y emocional muy fuerte, por eso les pide a los hombres que les den mucho amor a las mujeres embarazadas. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Subir de peso no fue un problema para ella, pues sabía que era por el bien de su bebé. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Los amigos de ambos estuvieron muy pendientes del proceso. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Por eso tuvieron varios baby shower, en los que se divirtieron en grande. 0 Compartir Hace algunos meses Julián tuvo que viajar a España para la filmación de una película y se despidió con un emotivo mensaje para Marjorie y su hijo: “Hoy me toca viajar a España, es por trabajo. Lejos, muy lejos de ustedes a un proyecto soñado #jesusdenazaret. Y también hoy la vida nos pone una prueba a ver de qué estamos hechos”. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en “Sabemos lo duro que es separarnos aunque sea por un ratito, pero a la vez el saber todo el amor que existe entre los tres me da la tranquilidad de poderme ir sabiendo que nada será más fuerte que nosotros”. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir “Te amo y te quiero dar las gracias por estar ahí firme como siempre.... Por ser mi cómplice... mi amiga.... mi consejera... mi amor... Mi todo... Le pido a Dios que me los cuide a los dos y le dices a @matiasgildesousa todas las noches que papi lo ama y que lo esperamos con ansias. Te adoro❤️❤️❤️”, escribió en Instagram. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Julián no quiso perderse ningún momento del embarazo, por eso utilizaron la tecnología para que estuviera presente en el ultrasonido: “Así escucharon hoy mi corazón 😍 emocionado por ver a mi mamá, también estaba mi abuelita, mi papá que nos llamó por FaceTime y me vio también mi carita hermosa. No tenía muchas ganas de moverme, estoy un poco agotado de trabajar con mamá”, publicó en Instagram. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Y cuando todavía no nacía, Matías ya tenía su propia cuenta de Instagram, donde los felices papás compartieron momentos de su crecimiento: “Y así nuestra historia 😱😂😂😂 serán mis papás?? 😁😂😂😂😂😍😍😍”. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Desde que supieron que se convertirían en padres gritaron su felicidad a los cuatro vientos. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir La pareja no dejó de comprar ropa y accesorios para su bebito: "Este es un regalo de mi papi 😍 se siente bonito que me amen tanto❤️❤️❤️👶🏼👧🏼👦🏼". Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Marjorie continuó haciendo ejercicio para mantenerse sana y fuerte durante el embarazo. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir ¿Tendrá final esta historia en 2018? Esperamos que sí. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir



Ante los cuestionamientos de la empresa sobre las declaraciones donde Marjorie aseguró que renunciaba a la pensión que él está proporcionando, dijo: “Si ella quiere renunciar a la pensión, yo seguiré con mi responsabilidad como padre, ese dinero se lo pondré a una cuenta al niño hasta que sea mayor de edad. El hecho de que ella renuncie a la 'plata' no quiere decir que no seguiré con mis obligaciones”.

Después de unos minutos, Julián se fue del centro de convivencia junto con su equipo de abogados, mientras Matías abandonó el lugar con los obsequios que recibió por parte de los seguidores que también acudieron a la visita.



