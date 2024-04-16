Mujer le pide a ChatGPT que analice los mensajes del hombre que le gusta para saber si él la quiere

Video Usa ChatGPT para hablar con miles de mujeres en Tinder y termina haciendo match con su esposa

En un giro inusual, una usuaria de TikTok recurrió a la Inteligencia Artificial (IA) para analizar las conversaciones que mantuvo con el chico que le atraía y con el que se encuentra saliendo para conocerse.

La joven, identificada como @mimiolivan, buscaba respuestas sobre si el interés era mutuo y si debía seguir adelante con la relación.

¿Cómo analizó ChatGPT las conversaciones de la tiktoker?

La plataforma elegida para este análisis fue ChatGPT, un servicio de IA que ha ganado popularidad rápidamente. En su primera semana ya contaba con más de un millón de suscriptores. La eficacia de ChatGPT ha llevado a que el 97% de los empresarios considere que esta herramienta mejorará sus operaciones.

Para llevar a cabo el análisis, @mimiolivan extrajo el contenido de sus conversaciones de WhatsApp en un formato Zip. Luego, proporcionó este archivo a ChatGPT junto con una breve descripción de la situación. La pregunta clave era: ¿le interesaba realmente al chico o sólo estaba siendo amistoso y coqueto?

¿Cuál fue el resultado del análisis de los mensajes de la joven con el hombre que le gusta?

Los resultados del análisis sorprendieron a la usuaria. ChatGPT describió las conversaciones como "amistosas y coquetas". Sin embargo, la herramienta también señaló algunos aspectos que podrían indicar un mayor interés por parte del chico. La mujer ahondó un poco más para descubrir 'red flags' y 'green flags', descubriendo algunos posibles puntos de conflicto.

Mujer analiza sus conversaciones amorosas con ChatGPT Imagen TikTok / Unsplash



La joven ahora tiene una visión más clara de la situación y puede tomar decisiones informadas sobre el futuro de su relación.

Este caso ilustra cómo la IA está incursionando en aspectos cada vez más personales de nuestras vidas. A medida que las herramientas de IA se vuelven más accesibles y efectivas, es probable que veamos más situaciones como esta, donde las personas buscan respuestas en el mundo virtual para aclarar sus dudas emocionales. El mercado de la IA sigue en ascenso, y plataformas como ChatGPT están liderando el camino hacia una mayor integración de la tecnología en nuestra vida cotidiana.

ChatGPT Imagen Imagen creada con IA



La historia de @mimiolivan nos recuerda que, en la era de la tecnología, incluso el corazón busca respuestas en los algoritmos y las líneas de código. ¿Será ChatGPT el nuevo consejero sentimental? Sólo el tiempo lo dirá.