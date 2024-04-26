Interpretar a un superhéroe casi le arruina la carrera a estos actores: sus películas fueron un fracaso

Video 5 actores que odiaron trabajar en películas de Marvel: Ryan Reynolds les dijo que cometieron un error

El mundo de los superhéroes en el cine ha experimentado un auge sin precedentes en los últimos años, convirtiéndose en una de las franquicias más populares y lucrativas de la industria, aunque eso puede no impactar de igual manera en los actores que los interpretan.

En algunos casos, la presión y las expectativas que conlleva interpretar a un superhéroe han llevado a algunos actores a recibir críticas negativas e incluso a ver su carrera en declive.

Interpretar a un superhéroe casi acaba con las carreras de estos actores Imagen Warner Bros.

Actores que casi arruinan su carrera por interpretar a superhéroes

Halle Berry en ‘Catwoman’ (2004)

Su interpretación de Gatúbela fue considerada como una de las peores en la historia del cine, lo que le valió el premio Razzie a la peor actriz.

‘Catwoman’ se estrenó en 2004. Imagen Warner Bros.



La actriz acudió a recibir dicho galardón llevando su premio Oscar en mano, tomando con humor la situación.

Val Kilmer en ‘Batman Forever’ (1995)

Kilmer, quien interpretó a Batman, expresó su descontento con la producción y se negó a volver a interpretar al personaje.

‘Batman Forever’ se estrenó en 1995 Imagen Warner Bros.



Esto lo llevó a perderse la oportunidad de participar en futuras películas de la franquicia.

Jessica Alba en ‘Los Cuatro Fantásticos 1 y 2’ (2005 y 2007)

La actriz recibió críticas mixtas por su papel de Sue Storm en ‘Los Cuatro Fantásticos', lo que la llevó a distanciarse de las películas de superhéroes.

Jessica Alba interpreto a la Mujer Invisible en las 2 películas de 'Los 4 Fantásticos' Imagen 20th Century Fox



Años después, Alba se retiró de la actuación para dedicarse a su empresa The Honest Company, una marca especializada en la producción y venta de productos sostenibles para el hogar y cuidado personal.

Ryan Reynolds en ‘Linterna Verde’ (2011)

Antes de convertirse en el Deadpool que todos conocemos, cuya tercera película llegará a los cines en el verano de este año, Reynolds tuvo una experiencia negativa con otro superhéroe.

‘Linterna Verde’ llegó a las salas de cine en 2011. Imagen Warner Bros.



En 2011 interpretó a Linterna Verde, cuya película fue todo un fracaso tanto para los fans como para la crítica. Reynolds ha tomado con humor esta situación y lo ha utilizado durante la gira de prensa de las películas de ‘Deadpool’.

George Clooney en ‘Batman y Robin’ (1997)

Aunque para otros actores, como Michael Keaton, Christian Bale y Robert Pattinson, les funcionó interpretar a Batman, otros no contaron con la misma suerte.

Tras el fracaso de ‘Batman y Robin’, Clooney declaró que nunca volvería a interpretar a un superhéroe tras las críticas que recibió.

George Clooney, Chris O'Donnell y Alicia Silverstone protagonizaron 'Batman y Robin' Imagen Warner Bros.



Chris O'Donnell y Alicia Silverstone también recibieron malos comentarios por su participación en esta película.

Ben Affleck en ‘Daredevil’ (2003)

Aunque las películas de Batman protagonizadas por Affleck tuvieron un buen desempeño comercial, el actor recibió críticas mixtas por su interpretación de Matt Murdock.

Ben Affleck en la película ‘Daredevil’ Imagen 20th Century Fox



