Estaba claro pero tus votos lo confirman: mira cuál es el escándalo del año

Por increíble que parezca, el rapero Jay Z confesó a 'The New York Times' haberle sido infiel a su esposa, la cantante Beyoncé. "Lo más duro es ver el dolor que has causado en el rostro de alguien, y después tener que lidiar contigo mismo. Así que la mayoría de la gente no quiere hacer eso. No quieres mirar dentro de ti mismo. Así que te alejas", dijo el cantante respecto a la infidelidad. Foto: Instagram | Univision

0 Compartir