“El año más duro de mi vida”: Julián Gil hace recuento de su pleito con Marjorie de Sousa

Ha sido “el año más duro de mi vida, de más aprendizaje y de más madurez que te puedas imaginar. Obviamente no te puedo negar que no ha sido un año bonito. He sido atacado por todos lados. He sido denigrado, he sido juzgado, he sido separado de mi hijo. (Marjorie) me ha tratado de meter preso, pero aquí estoy”, afirmó el artista que se siente puertorriqueño.

Gil, quien tiene dos hijos, irá el próximo 4 de enero a México para hacerse una prueba de ADN con el fin de confirmar si es el padre de Matías, quiere con esta prueba “callarle la boca” a más de uno, con el fin de tener paz.

Desde hace seis meses el actor, quien asegura que es “padre desde que tengo uso de razón”, solo ha podido ver al niño dentro de los juzgados y describe las convivencias como un momento incómodo debido a la cantidad de gente que lo vigila.

“Ya estamos creando un vínculo, pero es un vínculo muy complicado, porque es una hora, y no es una hora yo solo con el niño, es una hora con dos o tres personas que me están viendo, cámaras... ustedes no se pueden imaginar lo que es un Centro de Convivencia, no se imaginan”, dijo el exmodelo, quien reveló que ya tiene el regalo de Matías bajo el árbol en México.

Si no coincide con su hijo durante la prueba de ADN, el próximo 4 de enero, Julián tendrá que ver a Matías después que abran los Centros de Convivencia el 8 de enero, aunque el día oficial estipulado por un juez es el 13 de enero.



Justo una semana después el presentador será el anfitrión de las ‘Fiestas de la Calle Miami’ donde parte de la entrada, que tiene un costo de 20 dólares, será para ayudar a los damnificados de los huracanes Irma y María en Puerto Rico. El evento será el 20 y 21 de enero de 2018. Se presentarán varios cantantes puertorriqueños y el primer día harán un tributo a la música puertorriqueña.