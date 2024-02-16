El traje futurista de Zendaya que hizo explotar a Internet con memes en realidad nos da una lección de moda

Video Zendaya no solo recibe ataques por su físico, pero sabe responder de forma elegante y hasta con amor

El pasado 15 de febrero se llevó a cabo en Londres la premiere de 'Dune: Part Two' y como era de esperarse, los actores principales desfilaron con atuendos de impacto sobre la alfombra roja; sin embargo, Zendaya terminó robándose las miradas de todos.

Zendaya asiste a premire de 'Dune 2' con antiguo traje Mugler

Esto ocurrió cuando la joven de 27 años llegó al evento vistiendo el icónico traje de robot de metal de la colección de alta costura de otoño de 1995 creada por el diseñador Thierry Mugler y que se volvió una de las piezas más relevantes en el mundo de la moda.

Imagen Getty Images



Gracias al estilista Law Roach, desde el primer momento que Zendaya llegó llamó la atención con su outfit metálico y transparencias en todo el cuerpo que se volvió tendencia mundial en cuestión de minutos.

Internet creó memes del look de Zendaya y la compararon con C-3PO

Si bien los internautas mencionaron lo hermosa que lucía en él y cómo sus looks siempre están en boca de todos, algo que también ocurrió es que crearon memes al respecto, debido a que les recordaba a un personaje muy especial de 'Star Wars'.

Imagen Getty Images y The Grosby Group



Se trata de C-3PO, el robot que construyó Anakin Skywalker y que tiene presencia en todas las cintas de 'Star Wars'.

De hecho, uno de las primeras imágenes virales y divertidas fue aquella donde originalmente Zendaya estaba posando junto a su compañero de pantalla Timothée Chalamet, pero fue photoshopeada para poner en su lugar a R2-D2, el otro androide favorito de la saga.

Algo que le dio un toque más realista es que en la premiere de 'Dune 2' en Londres hubo arena esparcida por el piso y una decoración que parecía un sol brillante, lo cual hizo aún más creíble que ambos estaban dentro de 'Star Wars'.

Imagen @Lalito_tavares / Twitter



Como era de esperarse, las personas pusieron fotografías tanto de Zendaya como de C-3PO para compararlas y ver quién había lucido mejor con su traje metálico. Además en redes comenzaron a llamarla "C-3PO sexy", ya que por mucho la actriz de 'Euphoria' tenía más estilo.

Las bromas respecto a que los espectadores no sabían que Zendaya había actuado en 'Star Wars' no se hicieron esperar y tuvieron miles de 'me gusta'.

"Wow cómo olvidar la actuación de Zendaya en 'Star Wars'", "Zendaya le gana a C-3PO", "Amo que Zendaya esté lista para entrar al universo de 'Star Wars'", "Nunca hubiera pensado que Zendaya hubiera lucido mejor que C-3PO en un outfit robórtico", "¿En qué momento Zendaya despojó a C-3PO de su traje? jaja", "¿Quién lo portó mejor Zendaya o C-3PO?", "La Zendaya C-3PO no existe, corte b, una foto demuestra que sí jajaja", "Me habíanestado preguntando cuando alguien finalmente saldría con un traje sexy de C-3PO y por fin pasó", o "Zendaya es C-3PO sexy y no más", resultaron ser algunos.

Imagen @RichMen55 / Twitter



El usuario de Twitter @scully1888, hizo otra comparativa del traje de Zendaya con el de Dot Matrix, una robot que aparece en la cinta de ciencia ficción de 1987 'Space Balls' y la acompañó con el siguiente mensaje.

"Cuando llegas al estreno de Dune 2 y te das cuenta de que Zendaya lleva el mismo traje que tú".

Imagen @scully1888 / Twitter



Algo que también causó risas es que la propia página de DC Comics comentó que Zendaya se parecía a Cyborg, uno de los superhéroes que pertenece al grupo de 'Los jóvenes titanes' y de paso, promocionó 'Dune 2'.

"¿Quién lo ha llevado mejor? Zendaya. Zendaya lo llevaba mejor. #DuneMovie solo en cines el 1 de marzo".



El post acumuló más de 2 mil reacciones y alrededor de 300 comentarios donde destacaron los siguientes.

"Denle el papel de Cyborg de una vez", "Zendaya lo hizo mejor, pero no hay que quitarle crédito a Cyborg", "Es difícil elegir", "Cyborg, aunque amo a Zendaya", "Zendaya gana", "Bueno Zendaya muestra más así que no hay que pensar mucho", "La mejor promoción que he visto de 'Dune 2' lol" y "No veía venir esta comparación", es lo que expresaron.

Imagen DC Comics



Por último, otra usuaria hizo énfasis en que los actores que pisen las alfombras rojas donde esté también Zendaya seguramente tendrían expresiones muy similares a las de las Barbies, pues aunque llevaran outfits increíbles la actriz llegaría a opacarlos sin duda.

actors when they think they’ve pulled a good outfit and then find out zendaya is gonna be at the same event pic.twitter.com/dD7X3NHsis — trish (@ULTRAGLOSS) February 15, 2024



¿Cuál de estos es tu meme favorito? Dinos en los comentarios.