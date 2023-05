Inteligencia Artificial revela cómo se vería Zendaya como 'La Sirenita': ¿le gustó a los fans?

El live action de 'La Sirenita' lleva poco días en cines y al parecer al público le está agradando esta nueva versión, ya que hasta ahora recaudó 100 millones de dólares alrededor del mundo.

Zendaya se vuelve 'La Sirenita' gracias a fotografía creada con Inteligencia Artificial

Halle Bailey fue la afortunada que se quedó con el papel de la princesa Ariel, pero al parecer un usuario le pidió a una Inteligencia Artificial que mostrara cómo se vería Zendaya si ella hubiera sido la elegida para darle vida a esta sirena.

En el resultado que se esparció por las diversas redes sociales, se puede ver a la actriz de 'Euphoria' en la clásica pose de 'La Sirenita' encima de una roca mientras mira al horizonte.

Algunos de los detalles que encantaron a los usuarios es que Zendaya también tiene el cabello rojo como Ariel en la versión animada y tanto su brasier marino como su cola marina resultan más parecidos al filme de 1989.

Así reaccionó Internet ante la imagen de Zendaya como Ariel

La imagen generó tanto gusto que incluso se mencionó que si Halle no hubiera obtenido el papel, la actriz de 'Dune' podría haber sido Ariel, ya que además de su belleza es muy buena cantante, lo cual ha demostrado en diversas series.

"Wow me encanta cómo luce Zendaya, es perfecta", "Si Halle no hubiera aceptado ser Ariel Zendaya también hubiera sido una buena opción y esta foto lo prueba", "No sé a quién se le ocurrió hacer esto, pero es increíble, Zendaya hubiera sido una buena sirenita", "Amé el resultado, es mejor de lo que imaginaba", "Me hubiera encantado que esto fuera real" y "No sé si Disney consideró a Zendaya para el papel, creo que lo hubieran hecho y la foto es la mejor prueba".



Otros comentaron de manera abierta que hubieran preferido ver a Zendaya y posiblemente de haberla escogido, la cinta hubiera tenido una recepción diferente del público.

"No tengo dudas la película hubiera sido un éxito si Zendaya era escogida como la princesa Ariel", "Apuesto a que la película no hubiera recibido tanto hate si Zendaya tomaba el papel, todos la aman", "El color de piel no hubiera sido criticado con Zendaya como protagonista", "Con una sola imagen Zendaya demostró ser más querida que Halle Bailey" o "Mil veces prefiero a Zendaya que Halle", fue como se expresaron.



Al parecer algunos intentaron que la novia de Tom Holland viera éste poster creado con IA etiquetándola en sus redes sociales oficiales, pero ella no comentó nada al respecto.

De hecho el pasado 28 de mayo, Zendaya publicó una historia en Instagram donde compartió que estaba disfrutando del live action de 'La Sirenita' en el cine y etiquetó a Halle Bailey para felicitarla, ya que son amigas cercanas.



Esta no es la primera vez que una imagen de Inteligencia Artificial es del agrado del público, pues el año pasado los internautas aseguraron que Emilia Clarke lucía mejor que Amber Heard como Mera en 'Aquaman' y hasta se crearon peticiones para reemplazarla.

