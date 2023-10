Zendaya luce impactante escote en evento de moda en París y fans enloquecen en redes

Zendaya quien protagonizará 'El diario de la princesa 3' , y que ha brillado en la pantalla chica gracias a su participación en la serie ‘Euphoria’, además de interpretar a MJ en la más reciente trilogía de ‘Spider-Man, también suele acaparar las miradas gracias a sus looks en la alfombra roja.

La intérprete, de 27 años, asistió como invitada al desfile de Louis Vuitton durante la Semana de la Moda de París, donde el director artístico Nicolas Ghesquiere presentó su colección primavera-verano 2024 el pasado 2 de octubre.



Como es usual, esta clase de evento suele invitar a grandes celebridades, pero en esta ocasión quien se robó todas las miradas fue Zendaya, quien apareció usando un vestido de la prestigiosa marca, llamando la atención por su diseño con una cremallera al frente con una amplia apertura.

Zendaya impacta a fans con vestido de Louis Vuitton en la semana de la Moda en París

A través de Instagram, Zendaya compartió un par de fotografías que muestra a detalle la joyería, el maquillaje y el peinado que lució en el evento, pero lo que llamó la atención fue un reel en cámara lenta que mostró a detalle el vestido que se volvió viral al conseguir más de 5.9 millones de likes en un día.



Como era de esperarse, sus fans también reaccionaron en X (anteriormente conocida como Twitter), recalcando su gran estilo y elegancia, mostrando más imágenes del evento, incluyendo una en la que aparece con su famosa pose donde destaca sus piernas.



¡Y otra más se emocionó por ver a la actriz junto a Saoirse Ronan!



“Instagram, tienes contados los días. ¿Por qué no me están llegando notificaciones cuando Zendaya postea algo?”, se quejó una usuaria con un divertido GIF.

Mientras que otros destacaron lo impactante de su look con diferentes textos como “Zendaya, déjame respirar”, “Y luego están las famosas como Zendaya. Guapas, inteligentes, talentosas, elegantes y con porte que no necesitan cambiarse todo el cuerpo porque se quieren a sí mismas y no venden una imagen falsa” y “ella consigue superarse y sorprender en cada acto público en el que aparece”.



¡Hasta postearon una foto de Felix, de la agrupación de K-Pop Stray Kids, junto a la actriz, por así decirlo!

¿Qué famosos asistieron con Zendaya al desfile de Louis Vuitton en la Semana de la Moda de París?

Este evento contó la presencia no solo de ganadores y nominados al premio Oscar, también asistieron estrellas de la industria músical y deportiva.

Algunas de las celebridades invitadas fueron Cate Blanchett, Léa Seydoux, Pharrell Williams, Gemma Chan, Jaden Smith, Paul Bettany, Jennifer Connelly, Ana de Armas, Venus Williams, Chloe Grace Moretz, Alicia Vikander, Saoirse Ronan y las hermanas Haim.