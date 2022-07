Keke Palmer respondió a quienes la comparan con Zendaya en Twitter: "soy un talento incomparable"

Keke Palmer fue una de las estrellas infantiles más populares hace más de 15 años gracias a su show 'True Jackson, VP' y desde entonces, se ha enfocado en acumular más logros tanto en el cine como en la televisión.

Hoy, a sus 28 años, tiene una gran carrera que la respalda y eso le dio la oportunidad de participar en proyectos importantes como las cintas 'Lightyear', 'Alice' y más recientemente 'Nope'.

¿Por qué Keke Palmer y Zendaya fueron comparadas en Twitter?

La famosa afroamericana fue tendencia el pasado 24 de julio después de que fuera comparada con Zendaya, en Twitter, donde se apuntaba que la actriz de 'Euphoria' tenía una popularidad superior debido a su tono de piel.

Un tuit se volvió tendencia en la plataforma entre el 23 y 24, recolectando 10 mil retuits y 87 mil me gusta. Aseguraba que las famosas son un claro ejemplo del colorismo en Hollywood, pues la persona de piel más clara (Zendaya) tenía más privilegios dentreo de un mismo grupo racial.

El tuit hacía referencia a que Zendaya es más popular en Hollywood, mientras que el nombre de Palmer no lo es por tener un color de piel más obscuro.

Usuarios de Twitter opinaron sobre la compraración entre Zendaya y Keke Palmer

Las opiniones de los internautas se hicieron notar rápidamente, especialmemente aquellos que estaban de acuerdo con el planteamiento anterior.

"No estoy en desacuerdo con que posiblemente haya elementos de colorismo, pero personalmente creo que Zendaya es una mejor actriz ", "Tienes razón, Keke ha hecho más cosas que Zendaya y no tiene la misma fama", "Se sigue discutiendo el tema para sacarlo a la luz, el colorismo es real y existe", o "Son carreras diferentes, pero el color de piel sí tiene que ver", son algunas de las posiciones de los usuarios de la red social.



Otros simplemente pidieron que se evitara comparar sus carreras, pues no había necesidad de hacerlo, ya que ambas son muy exitosas.

Keke Palmer respondió a la comparación de su carrera con la de Zendaya en Twitter

Un día después de la publicación de tuit que hablaba sobre el colorismo, Keke Palmer irrumpió la conversación y mencionó que su éxito como actriz no debe ser puesto a debate.

Su publicación generó más de 700 mil me gusta y 94 mil retiuts en menos de 48 horas.

"Un gran ejemplo de colorismo es creer que puedo ser comparada con cualquiera. Soy la presentadora de programas de entrevistas más joven de la historia. La primera mujer negra en protagonizar su propio programa en Nickelodeon, y la más joven y la primera Cenicienta negra en Broadway. Soy un talento incomparable. Bebé, ESTO, es Keke Palmer".

También dejó en claro que es una estrella desde su niñez y, hasta el momento, ha acumulado una gran cantidad de créditos, pero ahora está gozando el buen recibimiento de su último protagónico.

"He sido una protagonista desde que tenía 11 años. Tengo más de 100 créditos y actualmente protagonizo un guión original que es la película número uno en taquilla #NOPE . He tenido una carrera bendecida hasta ahora, no podría pedir más pero Dios me sigue sorprendiendo".



Por supuesto su declaración hizo que fuera felicitada con diversos mensajes de sus fans, quienes apoyan su postura la cual evita un conflicto innecesario.