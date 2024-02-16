Met Gala 2024: este el es tema para los looks que usarán los famosos, ¿los veremos en pijama?

Video Celebridades latinas que han arrasado en la Met Gala con sus impactantes looks

El 15 de febrero se dieron a conocer los anfitriones y el dress code de uno de los eventos benéficos más importantes del año en materia de la moda, el cual se realizará el próximo 6 de mayo en el Museo Metropolitano del Arte en Nueva York: la Met Gala2024.

El tiktoker experto en estilo, Manu Styling, junto con algunos otros medios de comunicación, dieron los detalles sobre este gran evento que se avecina.

¿Cuál será el tema de la Met Gala 2024?

El dress code, por lo general, va ligado a la exposición del Met del momento llamada en esta ocasión: 'Sleeping beauties: The awaking of fashion' ('Bellas durmientes: El despertar de la moda'), la cual hace alegoría, según Manu Styling, a prendas muy delicadas, ya sea por su tiempo o su importancia en la industria del vestido. Incluso algunas son vistas como joyas de arte.

En la exposición se encuentran desde piezas muy antiguas, hasta otras que son icónicas en la industria de la moda, y ésta tiene que ver mucho con la temática del evento de la Met Gala.

Este año el código de vestimenta se llama 'El jardín del tiempo', en donde la naturaleza y los jardines serán el hilo conductor de todas las piezas.

¿Cómo serán las prendas que usarán los famosos en la Met Gala 2024, según el dress code de 'El jardín del tiempo'?

Los asistentes al evento lucirán prendas que nos remiten a otras épocas, pero con un hilo conductor como las flores.

La inspiración para los outfits puede venir de toda la naturaleza, así que algunos pueden tomar como base el mar, la tierra, las nubes, el cielo, etc.

Otra parte importante de los atuendos será el tiempo, por lo que podremos encontrar piezas que nos remitan a otras épocas o a vestuarios icónicos en la historia, recreaciones o prendas vintage.

El objetivo es que cada uno de los outfits muestre la unión entre la naturaleza y la alta costura durante el tiempo.

¿Quiénes serán los anfitriones de la Met Gala 2024?

Para esta nueva edición del evento, Bad Bunny aparecerá por cuarta ocasión en la alfombra roja, junto a Jennifer López, Chris Hemsworth y Zendaya.

La actriz de 'Dune' ha sido la más aplaudida en ocasiones anteriores de la Met Gala con sus looks, además de que ha dado mucho de qué hablar últimamente con sus outfits en diferentes eventos en los que se ha presentado.

Los anfitriones serán encargados se organizar la alfombra roja, invitados del tema, la noche, la decoración o comunicación mediática junto con Ana Wintour.

Ellos fueron seleccionados debido a que son relevantes en el mundo de la moda, el estilo, la comunicación o son donadores.

Los presidentes honorarios serán Jonathan Anderson (Director creativo de Loewe) y Shou Zi Chew (Director ejecutivo de TikTok).

¿Cuándo se llevará a cabo la Met Gala 2024?

Como cada año, este evento se llevará a cabo el primer lunes de mayo, es decir, el próximo día 6 de dicho mes.