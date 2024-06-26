El drama de Nodal, Ángela y Cazzu llegó a Corea: tiktoker lo tradujo y el video se hizo viral
Una tiktoker llevó la polémica de Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu a tierras lejanas: tradujo los sucesos al coreano y se ganó los aplausos de miles de internautas.
Si hay un tema que ha dominado la conversación en las últimas semanas es el romance entre Christian Nodal y Ángela Aguilar. Y, en especial, si su flechazo se dio cuando él aún estaba con la madre de su hija, Cazzu.
Todo indica que este drama no solo es capaz de atrapar a la audiencia latinoamericana, sino que los coreanos también podrían interesarse en él.
Tiktoker traduce al coreano el drama entre Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu
Hace unas semanas, el drama entre Karla Panini y Karla Luna traspasó fronteras, luego de que una influencer comparara la historia con la del k-drama ‘Cásate con mi esposo’, múltiples internautas se dieron a la tarea de contar los sucesos en diferentes idiomas, como árabe, náhuatl y hasta lenguaje de señas.
Tras el escándalo entre Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu, una tiktoker llamada Megan (@dalgi__cake) decidió hacer algo parecido y traducir la historia al coreano.
La joven con más de 75 mil seguidores es originaria de Chile, pero de momento reside en Corea del Sur y la mayoría de sus publicaciones están centradas en su vida en el país asiático.
Si bien no dijo por qué quiso traducir la historia, debajo de su publicación en TikTok comentó “que el chisme se sepa por este lado del mundo”. En su video de casi 5 minutos, también añadió que “no hay nadie en Latinoamérica que no sepa” el “chisme”.
TikTok reacciona al video de la traducción del drama de Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu
El video de @dalgi__cake ganó gran popularidad en TikTok: tuvo 1.3 millones de vistas, más de 280 likes y miles de comentarios.
Si bien hubo uno que otro comentario en coreano, la mayoría de los internautas que se hicieron presentes eran hispanoparlantes.
Algunos, le reprocharon a la creadora de contenido que le faltaron detalles de la historia. Otros, a modo de broma, afirmaron que le enviarían el video a sus artistas coreanos favoritos, “para que estén enterados”.
@dalgi__cake
Que el chisme se sepa por este lado del mundo💫 bilingüe a la hora del té #angelaaguilar #cristiannodal #cazzu #chisme #mexico #멕시코 #소식 #한국어 #외국인 #corea #coreano #latam #chile♬ sonido original - 🫧 M e g a n 🫧
“Me da mucha risa pensar que los coreanos, al escuchar este chisme y el de Panini, han de pensar que los chismes mexicanos son los más fuertes”, “Escuchar este chisme en coreano es el siguiente nivel”, “Informaste”, “Hagan un k-drama de la historia”, “Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo”, “Explíquenme por qué vi toda la explicación en coreano si ya me sé el chisme completo en español”, “Ya hasta me enojé en coreano”, “No vi el chisme en español, pero sí en coreano”, “Yo viendo todo el video aunque ya me sé el chisme”, “Busqué tanto el chisme que vino a mí en coreano” y “Yo solo quiero aprender coreano por dos cosas: entender los k-dramas y propagar el chisme”, fueron otras de las impresiones de los usuarios de TikTok.
