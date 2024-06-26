El drama de Nodal, Ángela y Cazzu llegó a Corea: tiktoker lo tradujo y el video se hizo viral

“Me da mucha risa pensar que los coreanos, al escuchar este chisme y el de Panini, han de pensar que los chismes mexicanos son los más fuertes”, “Escuchar este chisme en coreano es el siguiente nivel”, “Informaste”, “Hagan un k-drama de la historia”, “Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo”, “Explíquenme por qué vi toda la explicación en coreano si ya me sé el chisme completo en español”, “Ya hasta me enojé en coreano”, “No vi el chisme en español, pero sí en coreano”, “Yo viendo todo el video aunque ya me sé el chisme”, “Busqué tanto el chisme que vino a mí en coreano” y “Yo solo quiero aprender coreano por dos cosas: entender los k-dramas y propagar el chisme”, fueron otras de las impresiones de los usuarios de TikTok.