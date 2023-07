Internautas encuentran a la doble idéntica de Ángela Aguilar en TikTok: "Parecen gemelas"

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar y los internautas no podían dejar de comentar sobre el gran parecido entre la vendedora y Ángela Aguilar. Los elogios y comparaciones no tardaron en inundar los comentarios del video, y rápidamente se convirtió en tendencia. Algunos incluso afirmaron que se trataba de la doble exacta de la talentosa cantante.