Ángela Aguilar encontró a su doble y hasta la presumió con sus fans: "Parece su gemela"

Tras ganar Premio Lo Nuestro 2024 por 'Qué agonía', en la categoría Canción Mariachi/Ranchera Del Año, Ángela Aguilar de nuevo se volvió tendencia en redes por una sorpresa que recibió en un reciente viaje a Colombia.

La joven hija de Pepe Aguilar conoció a su doble, Nina, en el programa de televisión 'Yo me llamo', el cual se trata de un concurso de imitación producido y transmitido por la cadena Caracol.

¿Cómo fue el encuentro entre Ángela Aguilar y su imitadora Nina?

Durante el programa, la intérprete de 'Dime cómo quieres' le confesó a Nina que una noche antes le pidió a su equipo ubicarla para conocerla.

"Qué honor que hayas cantado mi música y que hayas estado en este programa, siento yo, yo no soy nadie. Y eres hermosa, eres divina. No sé si quieras dedicarte a esto en tu vida, pero sí puedes, si necesitas ayuda, me puedes llamar", manifestó.

La cantante compartió los gratos momentos que disfrutó junto a su también fan, a quien le cumplieron el sueño de conocer a su ídolo, por medio de un video en su cuenta oficial de Instagram.

"Estoy en shock. No, somos iguales, y nos conocimos de sorpresa. Tuve el honor de que ella me invitara a mí", comenta Ángela al lado de su imitadora, mientras se muestran imágenes del programa en vivo.



En el clip se ve cómo hacen una historia para redes sociales en la que recuerdan y dicen la famosa frase: "Soy como tú, tú eres igual", de la película de Barbie 'La princesa y la plebeya', que incluso se hizo trend en TikTok.

"Ángela es una persona hermosa, maravillosa. Me siento muy feliz", expresó Nina.



Aguilar abrazó a su doble diciéndole lo mucho que le gustó conocerla y al final le obsequió una muñeca suya autografiada, escribiéndole: "Para mi gemela".

¿Cómo reaccionaron los internautas al conocer a la doble de Ángela Aguilar?

Al ver el video de Ángela Aguilar con Nina, muchos de los usuarios de Instagram y TikTok se dividieron en opiniones sobre su parecido.

"Igualitas las dos", "Ni se parecen", "Nada que ver", "Qué bella que la reconozca y la trate tan lindo", "En el peinado son iguales", "Qué gemelas tan maravillosas", "Me encantó verlas juntas", "Sólo tienen el mismo corte, peso y altura, pero no se parecen en nada de la cara", "Cantan súper parecido, qué bonito que pudieron conocerse", "Hermosísimas y talentosas mujeres", "¿Cuál es la verdadera?", "Qué bárbara, no sabía quién era quién", "Todos tenemos un doble en el mundo", "Multiverso", escribieron algunos.