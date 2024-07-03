Ángela Aguilar

¿Por qué a Ángela Aguilar la están llamando 'Ksi-merito' en redes sociales?

Ángela Aguilar una vez se volvió tendencia debido a que en internet comenzaron a llamarla 'Ksi-merito'. Conoce la razón.

Video Confunden a 'influencer' con Ángela Aguilar y le llueve ‘hate’ por polémica con Nodal

Existen diversas celebridades con apodos y sobrenombres, pero un caso reciente es el de Ángela Aguilar, la joven cantante mexicana de música regional, quien ha sido llamada 'Ksi-merito' por los internautas, y la razón está ligada a una situación personal.

Ángela Aguilar y el apodo 'Ksi-merito':¿Qué tiene que ver Christian Nodal con esto?

Ángela Aguilar, hija del conocido cantante Pepe Aguilar, ha logrado destacarse en el mundo de la música regional mexicana desde una edad temprana. Con su talento, ha ganado numerosos seguidores y ha recibido múltiples premios y reconocimientos. Sin embargo, también ha sido blanco de críticas por diversas declaraciones, como expresar que es 25% argentina y anunciar públicamente ser pareja de Christian Nodal poco tiempo después de que el artista finalizara su relación con Cazzu.

Este último hecho ha llevado a que en redes sociales se le apode 'Ksi-merito', y para entender por qué es necesario conocer el origen del término.

¿Qué es un 'Ksi-merito'?

Los 'Ksi-meritos' son muñecos de juguete que tienen la apariencia de ser pequeños bebés en desarrollo y fueron creados por la empresa mexicana Distroller. Algunas de sus características incluyen ser pequeños, con cabezas y ojos grandes, y requerir cuidados específicos que demandan atención constante.

Es por ello que los internautas le han pedido a Pepe Aguilar que cuide de manera especial a su hija Ángela como si fuera un 'Ksi-merito', ya que aseguran que al descuidarla, ella publica algo que termina perjudicándola. Además, señalan que su relación con Christian Nodal podría traerle "problemas" a su familia, ya que el cantante tiene 25 años y ella 20.

Imagen Pepe aguilar / Instagram y @kitty_lainy / TikTok


Incluso en TikTok, han publicado clips de ella con una canción que menciona a los muñecos 'Ksi-meritos' y que tiene la siguiente estrofa:

"Tengo que cuidar a mi ksi-merito, es tan frágil porque es el más chiquito, no lo saques de la incubadora porque sin tu amor no se mejora. Un beso tal vez y vuélvelo a meter".


Este apodo y su origen reflejan la percepción de los internautas sobre la situación de Ángela Aguilar y su relación con Christian Nodal. La comparación con los 'Ksi-meritos' subraya la necesidad de protección y cuidado que muchos consideran esencial para la joven artista en este momento de su vida.

Por el momento ni Ángela Aguilar ni su padre han emitido su opinión en el tema en sus repectivas redes sociales.

¿Tú que piensas al respecto? Dinos en los comentarios.

