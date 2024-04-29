El drama de Karla Panini y Karla Luna contado en árabe y lenguaje de señas: la historia ya es mundial

Video Internet critica de nuevo a Karla Panini: recuerdan su traición por drama coreano

Hace unos días, la creadora de contenido Stephanie Soo revivió el escándalo que protagonizaron 'Las lavanderas' hace varios años, luego de comparar su historia con la serie coreana ‘Cásate con mi esposo’.

Este drama surcoreano se centra en Kang-Ji-won, quien descubre que sufre de cáncer de estómago y le queda poco tiempo de vida. Mientras se somete a tratamiento, un día descubre que su marido y su única amiga la están traicionando, e incluso esperan que se muera lo antes posible para obtener dinero de un seguro de vida.

Tiktoker relata en árabe la historia entre Karla Luna y Karla Panini

Ahora, la tiktoker árabe Alejandra Ortega, quien es mexicana pero adoptó la cultura árabe y la religión musulmana tras casarse con un hombre procedente de Arabia, compartió un video en su cuenta de TikTok donde expone el caso de Karla Panini.

En el video, Alejandra relató la historia de Panini en árabe durante poco más de dos minutos.

"Karla Luna y Karla Panini en árabe. ¡Hasta el árabe van a saber de las porquerías que hiciste, Karla Panini!", dijo la joven antes de comenzar su relato.



Tras conseguir 1.5 millones de visualizaciones en un par de días, la joven recibió miles de comentarios, donde varias personas se animaban a hacer su propia versión en otros idiomas, como ruso y francés, además de que le pidieron que no olvidara a Americo, el esposo de Karla Luna que la dejó por su mejor amiga.

“Ya me volví a emperrar y ni te entendí”, “Todo lo que dices es verdad, no entiendo nada, pero es verdad”, “Existe una grabación donde ella los confronta, búscala y tradúcela, así los terminas de funar”, “Américo: rata de dos patas, animal rastrero, que pagues 70 veces lo que le hiciste a Luna” y “No sé lo que dices, pero Américo chtm”, fueron algunos textos.

Karla Luna falleció el 28 de septiembre de 2017 Imagen Instagram @karlalunatv

Tiktoker relata historia de Karla Luna y Panini en lenguaje de señas

Tratando de que todas las personas, sin importar el idioma o su condición, conozcan la historia de estas comediantes, la tiktoker Dianita, también conocida como @Dianatapia6393, subió un video en lengua de señas mexicana (LSM) resumiendo la polémica historia entre Karla Panini y Karla Luna.



Este gesto innovador y solidario permite que personas sordas o con dificultades auditivas accedan a la información de manera sencilla.

“Esto es inclusión, todos merecen saber el chisme”, “¡Te la rifaste! Lo hiciste resumido, pero está muy bien”, “Ahora necesitamos alguien que hable alienígena”, y “Nunca retes a un mexicano, va a sacar ideas de hasta las mangas”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Karla Panini se casó con Américo Garza en 2016 Imagen Instagram @kpaninimx

En redes sociales, los usuarios reaccionaron a esta historia con memes

