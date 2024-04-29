Latin American Music Awards

El drama de Karla Panini y Karla Luna contado en árabe y lenguaje de señas: la historia ya es mundial

La tiktoker Alejandra Ortega, quien es mexicana pero adoptó la religión musulmana para casarse, explicó en la red social el dramático caso de Karla Panini... pero lo hizo en árabe.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2023-10-03 at 10.23.25.jpeg
Por:
Liliana Carmona.
Video Internet critica de nuevo a Karla Panini: recuerdan su traición por drama coreano

Hace unos días, la creadora de contenido Stephanie Soo revivió el escándalo que protagonizaron 'Las lavanderas' hace varios años, luego de comparar su historia con la serie coreana ‘Cásate con mi esposo’.

Este drama surcoreano se centra en Kang-Ji-won, quien descubre que sufre de cáncer de estómago y le queda poco tiempo de vida. Mientras se somete a tratamiento, un día descubre que su marido y su única amiga la están traicionando, e incluso esperan que se muera lo antes posible para obtener dinero de un seguro de vida.

PUBLICIDAD

Tiktoker relata en árabe la historia entre Karla Luna y Karla Panini

Ahora, la tiktoker árabe Alejandra Ortega, quien es mexicana pero adoptó la cultura árabe y la religión musulmana tras casarse con un hombre procedente de Arabia, compartió un video en su cuenta de TikTok donde expone el caso de Karla Panini.

En el video, Alejandra relató la historia de Panini en árabe durante poco más de dos minutos.

"Karla Luna y Karla Panini en árabe. ¡Hasta el árabe van a saber de las porquerías que hiciste, Karla Panini!", dijo la joven antes de comenzar su relato.
@laarabmexican

#greenscreen karla luna y panini en arabe #fyp #parati #karlapanini #storytime #arab #tiktok #middleeastern #habibi #drama #show #وناسه #برنامج #alejandraortega #sadstory #mexico

♬ sonido original - Alejandra Ortega 🔱

Más sobre Videos Virales

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog
0:58

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog

Cultura Pop
Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral
1:56

Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral

Cultura Pop
Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad
0:57

Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad

Cultura Pop
Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada
1:00

Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada

Cultura Pop
Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?
0:59

Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?

Cultura Pop
¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?
0:52

¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?

Cultura Pop
Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?
0:44

Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?

Cultura Pop
Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando
0:48

Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando

Cultura Pop
Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate
1:02

Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate

Cultura Pop
Ballena jorobada supuestamente se tragó un bote con turistas, ¿el video es real o un montaje?
0:55

Ballena jorobada supuestamente se tragó un bote con turistas, ¿el video es real o un montaje?

Cultura Pop


Tras conseguir 1.5 millones de visualizaciones en un par de días, la joven recibió miles de comentarios, donde varias personas se animaban a hacer su propia versión en otros idiomas, como ruso y francés, además de que le pidieron que no olvidara a Americo, el esposo de Karla Luna que la dejó por su mejor amiga.

“Ya me volví a emperrar y ni te entendí”, “Todo lo que dices es verdad, no entiendo nada, pero es verdad”, “Existe una grabación donde ella los confronta, búscala y tradúcela, así los terminas de funar”, “Américo: rata de dos patas, animal rastrero, que pagues 70 veces lo que le hiciste a Luna” y “No sé lo que dices, pero Américo chtm”, fueron algunos textos.
Karla Luna falleció el 28 de septiembre de 2017
Karla Luna falleció el 28 de septiembre de 2017
Imagen Instagram @karlalunatv

Tiktoker relata historia de Karla Luna y Panini en lenguaje de señas

Tratando de que todas las personas, sin importar el idioma o su condición, conozcan la historia de estas comediantes, la tiktoker Dianita, también conocida como @Dianatapia6393, subió un video en lengua de señas mexicana (LSM) resumiendo la polémica historia entre Karla Panini y Karla Luna.

@dianatapia6393

listo!!! aquí el chisme resumido en lsm!! 😎😎😎 que todo el mundo sepa #paniniteodiamos #karla lunanoteolvidamos

♬ sonido original - Dianita 😎😎😎


Este gesto innovador y solidario permite que personas sordas o con dificultades auditivas accedan a la información de manera sencilla.

“Esto es inclusión, todos merecen saber el chisme”, “¡Te la rifaste! Lo hiciste resumido, pero está muy bien”, “Ahora necesitamos alguien que hable alienígena”, y “Nunca retes a un mexicano, va a sacar ideas de hasta las mangas”, fueron algunos de los mensajes que recibió.
Karla Panini se casó con Américo Garza en 2016
Karla Panini se casó con Américo Garza en 2016
Imagen Instagram @kpaninimx

En redes sociales, los usuarios reaccionaron a esta historia con memes

Memes reviven la historia de Karla Panini y Karla Luna
Memes reviven la historia de Karla Panini y Karla Luna
Imagen X
Memes reviven la historia de Karla Panini y Karla Luna
Memes reviven la historia de Karla Panini y Karla Luna
Imagen X
Memes reviven la historia de Karla Panini y Karla Luna
Memes reviven la historia de Karla Panini y Karla Luna
Imagen X
Memes reviven la historia de Karla Panini y Karla Luna
Memes reviven la historia de Karla Panini y Karla Luna
Imagen X
Relacionados:
Latin American Music AwardsKarla PaniniHistorias viralesKarla Luna Martínez

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD