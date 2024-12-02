Pepe Aguilar acepta que dejará México tras polémica de Ángela y Nodal: “Sí nos vamos a ir del país”

Video Pepe Aguilar responde a quienes dicen que "paga para que a Ángela la inviten a todos los lugares"

Pepe Aguilar rompió el silencio en torno a los rumores que afirman él, su hija Ángela y el resto de su familia se marcharon de México y que, incluso, supuestamente no volverían a dar presentaciones ahí.

Dichas especulaciones surgieron luego de que la cantante de 21 años y su esposo, Christian Nodal, se enfrascaran en una polémica por su relación y un presunto engaño a Cazzu, ex del sonorense.

Debido a la supuesta infidelidad, la ‘Princesa del regional mexicano’ ha sido criticada por el público, que también rechazó que la revista Glamour le otorgara el título de ‘Mujer del año’.

Pepe Aguilar reconoce que se irá de México y explica por qué

Tras días de controversia, Pepe Aguilar grabó un video, que compartió en sus plataformas digitales este 1 de diciembre, en el que abordó la situación.

“No quiero echar pleito, nomás les voy a decir lo que es la verdad porque me causaron curiosidad estas cosas”, dijo en un inicio.

El cantante, que aseguró que “casi no contesta” a los señalamientos, leyó el comentario: “Usuarios en las redes dicen que los Aguilar no volverán a dar un ‘show’ en México y que se irán del país”.

Sorpresivamente, él reconoció que sí se marchará de tierra azteca, pero dejó claro que el motivo no tendría que ver con el rechazo hacia Ángela Aguilar y Christian Nodal.

“Bueno, sí nos vamos a ir del país porque tengo unas vacaciones que me regaló mi vieja”, sentenció, antes de comenzar a reír.

“Vamos a ir a echarnos unos tacos a Madrid, hombre, porque allá hay muy buenos tacos”, añadió, visiblemente divertido.

En un tono más serio, el compositor aseguró: “Pero, ¿qué me voy a andar yendo del país, por el amor de Dios, y cómo voy a dejar de tocar en México?”.

De hecho, Pepe aprovechó para promocionar los conciertos que próximamente brindará, con sus retoños Ángela y Leonardo, en Querétaro.

“Tenemos ‘shows’ con caballos, en palenques, como siempre ha sido. No crean tarugadas. ¿Cómo pudiera dejar de estar trabajando en México? ¡Por favor, Dios mío!”, aseveró.

¿Pepe Aguilar paga para limpiar la imagen de Ángela?

Otra de las teorías que Pepe Aguilar finalmente desmintió es aquella que asegura está detrás de una campaña para limpiar la imagen de la esposa de Christian Nodal.

“Dicen que pago para que a Ángela la inviten a todos los lugares”, externó, para luego empezar a carcajearse. “No, pues qué pasó”, afirmó.