Fans aseguran que Storm de los 'X-Men' aparece en 'The Marvels': las pruebas estarían en el tráiler

Brie Larson , Iman Vellani y Teyonah Parris, son las actrices que protagonizarán la nueva cinta 'The Marvels' donde sus personajes lucharán contra Dar-Benn, una poderosa villana.

Si bien la noticia tuvo opiniones divididas, los fans del MCU se mostraron emocionados tras lanzarse el último tráiler antes del estreno de la cinta el próximo 9 de noviembre y es que se especula que un personaje de los X-Men podría hacerse presente.

Tráiler de 'The Marvels' revela la supuesta aparición de Storm de los 'X-Men': teoría

A pesar de que no había una prueba contundente de ello, al parecer el mismo avance lo reveló por unos segundos, debido a que en el minuto 1:45 se nota una persona con un traje muy similar al de la mutante Storm, quien estaría interactuando con Monica Rambeau.

Otro detalle que estaría confirmándolo de manera indirecta es que al fondo de la escena donde se ve dicha figura hay una pantalla un logo que tiene una enorme equis en medio, el cual como muchos saben pertenece a los Hombres X.



Esto generó una ola de teorías y una de las más repetidas es que Monica se encontraría con Storm o algún otro mutante al fusionarse dos realidades.

En el monitor se ve una imagen de rayos de un cerebro y el logo de los X-Men, pienso que Mónica se despierta en el universo de los X-Men después de una incursión al final de The Marvels, por el color me imagino que es Storm, y seguramente debe estar Bestia o alguno más..", Seguro Mónica conocerá a otra Capitana Marvel del ¿universo de los X-Men?", "Yo creo que será Binary, la versión overpower de Carol. Siento que si sale un X-Men de Fox, sería Bestia o Jean Grey, "Es una variante de Maria Rambeu, la mamá de Mónica, y posiblemente junto a ellas, esta Bestia" o "No es Storm el traje es rojo es Binary", fueron algunas de ellas.

Otros por el contrario creen que la aparición de un antiguo X-Men es demasiado bueno para ser verdad, pues normalmente las teorías de los aficionados terminan fallando y decepcionando al público.

El enlace entre 'The Marvels' y 'X-Men' podría parecer alocado, pero si se analiza de manera detallada recordaremos que la serie de Ms. Marvel confirmó que Kamala es una mutante.

Filtran aparente escena post-créditos de 'The Marvels' y anunciaría la llegada de los Young Avengers.

No obstante, eso no fue todo, ya que diversos usuarios de Twitter postearon la supuesta escena post-créditos de 'The Marvels', donde se ve una interacción entre Kamala Khan y Kate Bishop, la joven aprendiz de Hawkeye que apareció en la serie que lleva el mismo nombre.

Todo apunta a que Ms. Marvel le estaría pidiendo a la experta en usar el arco y las flechas que trabaje como superhéroe profesional, lo que estaría dando resultado el nacimiento del grupo Young Avengers, el cual es sumamente reconocido en los cómics.

De hecho, tanto la posible aparición de Storm y la escena post-créditos despertó un interés en las personas, quienes aseguraron que por estos detalles verán la cinta con gusto, aunque anteriormente no querían hacerlo.

"No tenía motivos para ver 'The Marvels', pero ahora sí", "Solo por esto sí la veré, qué emoción", "OMG, más les vale que sí regrese Kate", "¿Cómo que ya van a salir los Young Avengers?", "Pasaré a comprar mi boleto esperando ver a uno de los X-Men", "Temendo spolier con la escena post-créditos, pero si es real yo feliz", "Acabo de despertar con esta increíble noticia, gracias ", es lo que opinaron.



Para saber si ambas apariciones tendrán lugar en 'The Marvels' solo resta esperar a su estreno y de ser cierto, el MCU tendrá un giro más inesperado e interesante de lo que el público podría esperar.

