Las mejores frases de Salem, el gato de Sabrina: perfectas para quejarnos de la vida

#4 “Finalmente: alguien cuya vida es más patética que la mía”: solía encontrar el consuelo en el sufrimiento de los otros.

#5 “Como si no tuviera nada mejor que hacer que espiarla”: actualmente queda perfecta, como cuando se escapa un like al ‘stalkear’ (palabra usada para atenuar la acción de espiar).

#6 " Yo soy el único que te comprende, pero no significa que me importe": la sinceridad ante todo.

#7 “Deja el sarcasmo a los profesionales”, sólo un experto evita pleitos innecesarios usando la labia.