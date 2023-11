Mujer termina con su novio mientras él se tatuaba su nombre e internautas se burlan del video viral

¿Cómo reaccionarías si te enteraras que tu pareja está terminando la relación mientras te realizas un tatuaje en su honor? Esto le pasó a un chico, quien documentó todo el proceso en su cuenta de TikTok.

Mujer termina con su novio mientras él se tatuaba su nombre en el cuello

A través de TikTok, Jonatan Ulises compartió un video en el que aparece en un estudio de tatuajes mientras le están poniendo en el cuello el nombre de su novia, una chica llamada Alejandra, quien le marca para decirle que ya no quiere saber de él.

“La neta, ya no quiero nada contigo. Por favor, no me vuelvas a buscar, bye”, dice la chica al teléfono.



Al instante, los ojos del tiktoker se llenaron de lágrimas, pero se trata de uno más de los sketches de comedia que suele compartir en su perfil, donde cuenta con 1.3 millones de seguidores.

Como era de esperarse, el clip fue del agrado de los internautas de TikTok, ya que algunos sabían que era una broma, mientras que otros pensaron que en realidad se estaba tatuando.

“El tatuador bien agüitado porque no va a hacer el tatuaje y no le van a pagar”, “No es por hablar mal, pero me dijeron que jamás te tatuajes algo de tu pareja”, “Le dolió más al tatuador que a él”, “Que se busca otra con el mismo nombre”, “Si se van a tatuar el nombre de alguien, que sea de un familiar o alguien importante para ustedes”, “Mejor me tatúo el nombre de mi mamá” y “El verdadero ‘se le borró la sonrisa’”, fueron algunos de los textos que recibió.



Pero eso no es todo, en otro clip compartió el momento en el que el tatuador lo interroga, ya que le va a poner la frase ‘Te amo Alejandra’, con quien tiene una relación desde hace una semana.

¿Qué otros videos de Jonatan se han hecho virales?

Este tiktoker ha tomado los temas de tendencia para hacer diversos clips de comedia, como el Día de Muertos, el estreno en cines del concierto de Taylor Swift e incluso cantar en un camión, pero tiene otros videos que se han hecho virales en otras redes sociales.

¿Recuerdas el video dónde acusa a una de sus compañeras de no hacer nada en la exposición?



Y en otro video le pidió a una chica que fuera su novia, regalarle un ramo de flores y escribirlo en una cartulina, terminando la chica con la frase: “¿Qué no eres gay?



¿Qué te parecen los videos de comedia de este tiktoker? No olvides dejar tu opinión en la sección de comentarios.