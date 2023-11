Mujer se tatúa el nombre de su novio en la frente y responde a críticas: “No me arrepentiré”

No obstante, una influencer considera que ‘rayarse’ es la mejor manera de demostrar el amor por su pareja. Por ello, ahora lleva el nombre de su novio en grande y en la frente. Su historia causó un sinfín de reacciones en Internet.

Joven se tatúa el nombre de su novio en la frente: video

Ana Stanskovsky (@anastanskovsky) es una influencer popular por sus videos graciosos en redes sociales, pero, a principios de noviembre de 2023, se viralizó por su último tatuaje: el nombre de su novio (Kevin) a lo largo de toda su frente, de una manera muy notoria.

El video, titulado simplemente ‘Mi nuevo tatuaje en la cara’, mostró que el proceso fue un tanto doloroso, aunque ella estaba más que feliz con el resultado.



El clip, de poco más de un minuto, alcanzó 19 millones de reproducciones, más de 300 mil ‘likes’ y generó todo tipo de reacciones en la red social.

Entre los miles de comentarios, muchas personas expresaron su sorpresa por este gesto:

“No, esto debe ser una broma”, “Seguramente esto no es real”, “Terrible, lo siento”, “Creo que un fleco se te vería genial”, “Estaba esperando a que dijeran que es una broma, pero no lo hicieron”, “Por favor díganme que no es real”, “¿Qué podría salir mal”.



Tampoco se hicieron esperar las críticas que señalaban que era una mala idea, pues en el futuro podrían terminar su relación.

Por último, algunos internautas también argumentaron que el tatuaje no era real, señalando que la frente de la joven no estaba enrojecida o hinchada por la aguja.

Joven se defiende de las críticas por tatuarse el nombre de su novio

En cualquier caso, Ana decidió hacerle frente a los cuestionamientos por su último rayón. En una serie de videos, respondió algunos de los más repetidos en su video viral.

Según contó, no fue algo premeditado o planeado con anticipación: “Iba caminando por un estudio de tatuajes y me gustan las decisiones espontáneas, así que lo hice”.

En el mismo video aseguró que, pesar de haber premeditado su tatuaje, lo hizo por amor a su novio:

“Sé que es un poco alocado, sé que piensas en el ‘qué pasa si terminamos’ y todas esas cosas, pero a mí me gusta expresar mis sentimientos y creo que si realmente amas a alguien, deberías mostrarlo”.



Sin importar las críticas, la influencer de origen polaco afirmó “amar” el tatuaje del nombre de su novio en la frente: “Cada que me veo en el espejo, lo amo. Amo el tatuaje y amo a mi novio. Yo creo que si realmente amas a alguien, tienes que mostrarlo”.

En otros videos, Ana Stanskovsky dijo que “no es un asunto grave”: “Igual puedes conseguir un trabajo y otras cosas”, “tengo tantos tatuajes que no veo el problema, pero quizás alguien que no tiene ninguno sí”, comentó en otros videos.

Sobre la posibilidad de que termine su relación con Kevin, la creadora de contenido bromeó con que “solo tendré que conseguir otro” hombre que se llame así.



Hasta el momento, no ha mostrado la reacción de su novio.