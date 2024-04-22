Perrita hace travesura en su casa y su dueña lo "acusa" con Scooby-Doo: su reacción de hace viral

Video Animales que ayudan a las personas (y nos roban el corazón): les dan de comer, empujan su silla de ruedas y más

Gracias a TikTok hemos sido testigo de padres que fingen llamadas con Santa Claus o algún personaje de caricaturas para darles una lección a sus hijos, quienes hicieron alguna travesura.

Ahora son los perros quienes son los protagonistas de estos videos y recientemente se hizo viral la reacción de una ‘lomita’ cuando su dueña ‘llamó’ a Scooby-Doo.

Acusan a la perrita Valentina con Scooby-Doo por morder el sillón Imagen TikTok @jesseminikus

Dueña acusa a su perrita con Scooby-Doo y la reacción se viraliza

Una dueña ingeniosa decidió regañar a su perrita por destrozar un pedazo sillón de la sala. ¿Su estrategia? Acusarla con nada menos que Scooby-Doo, el famoso perro de las caricaturas, que también ha tenido varias películas.

La usuaria de TikTok Jesse Minikus compartió la escena en la que, mientras hablaba por teléfono, acusó a Valentina con el icónico personaje de dibujos animados

La perrita, visiblemente nerviosa, agitaba su cola y daba vueltas por el espacio, incluso otra de sus mascotas quiso intervenir por ella, pero nada funcionó, ya que la mujer continuó con la llamada.

La perrita Valentina quiso distraer a la mujer con su juguete, pero no consiguió nada; posteriormente le confiesa a su mascota que Scooby-Doo no vendrá a su fiesta de cumpleaños.

“Scooby-Doo ya no va a venir. Mira cómo está el sillón, Valentina. ¿Tú crees que eso le gusta a Scooby-Doo?”, dice la mujer.



Mientras mira de un lado a otro, Valentina sabe que ha hecho algo mal, por eso trata de poner sus ‘ojos tristes’ y permanecer sentada para que la perdonaran.

Aunque al principio parecía que no había marcha atrás, la mujer finalmente decidió negociar. Le dijo al Scooby-Doo que consideraría permitir su asistencia a la fiesta si el comportamiento de Valentina mejoraba.

“Vamos a ver si le damos otra oportunidad. Yo te aviso Scooby-Doo, yo te hablo mañana”, dijo.

Reacción de Valentina se hace viral: La perrita da una ‘conferencia de prensa’

Debido a la reacción que provocó el video, que ya alcanzó casi 400 mil visualizaciones, además de los cientos de comentarios en TikTok, la perrita dio una ‘conferencia de prensa’ donde dio su versión de la historia.

Usando un filtro especial, donde parece que está rodeada por micrófonos y teléfonos celulares, Valentina agradeció el apoyo que recibió tras el regaño de su dueña.

“Estoy muy agradecida por el apoyo que me han dado. Estoy leyendo sus comentarios, espero responder a cada uno de ustedes. Muchas gracias, adiós”, dijo la perrita antes de abandonar el sillón.



Segundos después apareció Kenai, su otra perrita, quien se comprometió a vigilarla para que no volviera a ocurrir.

“Ya les dije que Valentina es un poco tímida, entonces no se preocupen, aquí la tengo a mis espaldas, aquí salgo yo para respaldar lo que ella dice (...) Gracias por su apoyo porque así Scooby-Doo, Paw Patrol, Snoopy y todos los demás están invitados a nuestro cumpleaños”, expresó.

Valentina y Kenai ofrecieron una 'conferencia de prensa' para agradecer el apoyo que tuvieron en redes Imagen TikTok @jesseminikus



Al final, su dueña pidió a sus seguidores que le ayudaran a contactar un entrenador, ya que la perra mordió una de las esquinas del sillón y no desea que vuelva a pasar.

¿Qué te pareció la reacción de Valentina? ¿Harías lo mismo si tuvieras un perro conflictivo?